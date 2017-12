La gestión discrecional de carteras no es un ‘robo advisor’

Hoy hablamos de fondos, y hablamos de carteras discrecionales. Hasta ahora hemos visto que hay un gran número de empresas que dicen que son robo advisor y que, a diferencia de Feelcapital, son gestores discrecionales de carteras.

La gestión discrecional de carteras consiste fundamentalmente en definir el perfil del cliente y encontrar que ese cliente te ha dicho qué necesidades tiene. A partir de ese momento, lo que normalmente haces es crear tres, cuatro, cinco carteras modelo. Dichas carteras siguen sobre todo una estrategia marcada por un comité de inversiones, cuatro o cinco personas decidiendo dónde invertir, qué comprar, y que fundamentalmente tienen un mismo sesgo, que es, tomar y salir de inversiones cuando lo ves realmente en tu cabeza.

El problema está en que eso no es una inversión robótica. Eso es gestión discrecional de carteras, algo que ya se lleva haciendo en España desde el año 1974 y que no ha añadido mucho a la tecnología. Si dices que esa tecnología te ha servido para luego asignar las distintas carteras a los distintos clientes, es algo totalmente distinto. Y eso fundamentalmente no se puede llamar un ‘robot advisor’.