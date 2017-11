Eroski echa el cierre a su cadena de perfumerías y deja a casi 200 personas en el aire

Eroski echará el cierre a las tiendas de su cadena de Perfumerías If que no han sido compradas por el gigante alemán Douglas por baja rentabilidad. Una decisión que deja a alrededor de 195 empleados en el aire, ya que la compañía de supermercados y los sindicatos comenzarán a negociar las condiciones del ERE de extinción de contratos el próximo 30 de noviembre. Fuentes sindicales aseguran que intentarán garantizar el empleo y exigirán a la empresa la recolocación en otros puestos del grupo.

Eroski, perteneciente a Dagarpapel, no va a mantener abiertas las 35 tiendas de Perfumerías If que la alemana Douglas y otros pequeños grupos locales no han querido comprar.

El futuro de los 195 empleados, en su mayoría mujeres, todavía está por decidir una vez que cierren los establecimientos, fuentes sindicales, aseguran a OKDIARIO, que van a exigir a la compañía Eroski que “es un gran grupo” que “recoloque a los trabajadores en otros puestos”.

De todos modos, las negociaciones con las condiciones laborales encima de la mesa no comenzarán hasta el 30 de noviembre en Bilbao. Eroski argumenta que los puntos de venta sobrantes del paquete que no ha querido Douglas “no son sostenibles ni rentables”, un hecho que, según comentan las mismas fuentes, han podido constatar con sus propios ojos. “Los datos económicos y las cuentas que la compañía nos ha enseñado no se pueden obviar, la situación es negativa”, concluyen.

Esta misma semana, Douglas ha cerrado la compra de 102 tiendas y la plataforma online de Perfumerías If acordada en julio con Eroski, una operación que, junto a la adquisición de Bodybell (223 locales), eleva su presencia en España a 382 establecimientos de perfumería y droguería.

Los empleados de las tiendas de Perfumerías If que se ha llevado el gigante alemán han sido subrogados por Douglas, pero los casi 200 empleados de estas tiendas que han quedado fuera del paquete todavía tendrán que esperar para conocer las condiciones de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción.