Atlantia está dispuesta a subir la OPA por Abertis pero”en el momento adecuado”

Atlantia asegura tener margen para elevar el precio inicialmente propuesto en la OPA lanzada por el grupo de concesiones Abertis, de 16,50 euros por acción, un importe que considera “equitativo”, pero que no es el máximo que están dispuestos a pagar por la firma, que revelarán “en el momento adecuado”. Así lo afirma el consejero delegado de la compañía italiana, Giovanni Castellucci, en una entrevista con el diario ‘Financial Times’.

“Consideramos que tenemos margen para hacer nuestra oferta adecuadamente competitiva, en el momento preciso, sin comprometer la generación de valor”, indicó el primer ejecutivo del grupo controlado por la familia Benetton. “El precio de nuestra oferta es un precio equitativo, pero no nuestro precio de reserva“, añadió en relación al precio máximo que Atlantia está dispuesto a pagar por Abertis.

En su OPA, anunciada en mayo, presentada formalmente en junio y aprobada por el supervisor del mercado español a comienzos de octubre, Altantia propone el pago de 16,50 euros por cada título de la compañía española de autopistas y satélites, si bien prevé acometer hasta el 23% de la oferta mediante el canje de acciones.

Unos días después de su aprobación, a la oferta de la italiana le surgió una OPA competidora, la que ACS lanzó a través de Hochtief, que propone 18,76 euros por acción, y también contempla cubrir el 20% de la operación con intercambio de títulos.

Los dos precios han sido ya superados por la cotización en Bolsa de Abertis, actualmente en máximos históricos con los que puntualmente ha llegado a superar la cota de los 19 euros por acción.

En la actualidad, la batalla de OPAs por Abertis está parada, a la espera de que el supervisor apruebe la del grupo que preside Florentino Pérez, ‘visto bueno’ que no se prevé para antes de finales de año. Una vez se autorice la oferta competidora será el momento en que Atlantia podrá plantear la anunciada mejora de su OPA.

En la entrevista, el primer ejecutivo de Atlantia elude pronunciarse sobre las diferencias con el Ejecutivo español sobre las autorizaciones que requiere la OPA o lo que el mercado sugiere respecto a que la oferta de ACS podría estar incentivada desde el Gobierno.

“No se trata de un asunto de Italia versus España, es un asunto del libre mercado y los principios de la UE“, se limitó a indicar al respecto Castellucci. De igual forma, resta importancia al eventual impacto que la incertidumbre en Cataluña por el reto independentista puede tener en la operación, al recordar que el grueso de la cartera de autopistas de Abertis están fuera de España y expresar su convencimiento de que “la crisis catalana se resolverá, no sería sensato que no fuera así”.

El consejero delegado de Atlantia defiende la bonanza de su proyecto para Abertis, con el que prevé constituir el primer grupo mundial de autopistas, y que garantiza que es “bueno para España”. En este sentido, indica que mantendrá la sede de Abertis en España y la compañía seguirá cotizando en Bolsa, en contra de lo planteado por Hochtief.

Asimismo, apunta a la afinidad que considera existe entre ambos grupos. “Las dos compañías pensamos de la misma manera, hacemos el mismo trabajo, nos conocemos desde hace diez años y existe confianza entre los dos equipos gestores”, señaló Castellucci.