Soy accionista de Abertis: ¿Qué hago ante esta guerra de OPAs?

La batalla por Abertis está servida. ACS se lo ha puesto difícil a su competidor Atlantia tras presentar una contraopa, a través de su filial Hochtief, que supera cerca de un 14% la oferta de la italiana: el grupo ofrece a los accionistas de Abertis 18,7 euros por acción frente a los 16,50 euros por título que propuso Atlantia.

Tras la puja de ACS, es el turno de Atlantia. Según Abertis, su oferta es “positiva y atractiva desde el punto de vista industrial, pero considera que el valor de la contraprestación en efectivo es mejorable”. Los accionistas observan desde la barrera cómo se desenvuelve esta situación y están expectantes ante la guerra de OPAs. Pero, ¿qué recomiendan los analistas a los inversores?

“Esperar y ver. Dos compañías están pujando por acciones que ellos tienen, con lo cual van a ser los más beneficiados de todo esto. Aunque los accionistas no tienen el poder ejecutivo, son los dueños de las acciones y los que, en última instancia, deciden si aceptar o no la OPA”, explica el analista de XTB, Rodrigo García.

En cualquier caso, sea quien sea el caballo ganador, la mejor opción estará encima de la mesa. “Que haya una guerra de OPAs es lo mejor que le puede pasar a un accionista porque, si hay contraopa, siempre va a ser para mejorar el precio”, explica Borja Rubio, Head of Brokerage en España de Orey iTrade.

“Lo normal es que veamos un incremento de las diferentes ofertas. Así que lo mejor es mantener y acudir a la OPA”, apunta la CEO de Blackbird, Gisela Turazzini.

Atlantia mejorará su oferta

El mercado espera que Atlantia presente una oferta que supere la de ACS. Sin embargo, los expertos consultados no creen que se trate de un incremento espectacular, tal y como apunta el analista de Selfbank Felipe López. “Atlantia tratará de defender su oferta más que con una subida significativa en el precio, con otro tipo de argumentos ligados al negocio futuro del comprador”.

Rubio apunta que Atlantia “podría contraatacar con una nueva OPA elevando la valoración de Abertis entre los 20.000 y los 22.000 millones de euros”.

En el caso de que los accionistas opten por mantenerse en Abertis y acudir a la OPA, hay que tener en cuenta que en ambos casos pueden optar por cobrar en efectivo, en acciones -de Hochtief si sale ACS o de Atlantia si la italiana es la elegida- u optar por un canje mixto -combinación de ambas opciones-.

Mantener sí, comprar no

“Si ACS se lleva el gato al agua, lo mejor es optar por cobrar el efectivo”, considera Rubio.

“Lo que siempre ha gustado de Abertis ha sido su compromiso con la remuneración, por lo que muchos de los antiguos accionistas (los que no quieran efectivo) optarían por la propuesta de Atlantia”, apunta López.

El analista de Selfbank advierte de que aquellos accionistas minoritarios que acudan al canje “deben tener en cuenta que pasarán a ser accionistas de una empresa europea (ya sea italiana, si es Atlantia o alemana si es Hochtief), lo que tiene implicaciones como costes más elevados de brokerage y normalmente comisiones de custodia de valores más elevadas”.

Y para los que se estén pensando en comprara acciones, el analista de XTB indica que “creemos que lo ideal es no entrar en el valor porque ya ha desarrollado la mayoría de su recorrido. No creemos que esta puja dure mucho más. Si entran en el valor, pueden ganar un pequeño porcentaje más, a cambio de perder bastante en caso de que al final no se materialice la operación”.

“El recorrido podría ser ya muy limitado. Hay que pensar que no es lo mismo un mantener que un comprar”, señala Turazzini.