Las organizaciones españolas están intensificando su inversión en inteligencia artificial y tecnologías emergentes para mantenerse competitivas en la era de la Inteligencia Artificial, pero aún se enfrentan a importantes desafíos para escalar sus iniciativas y convertirlas en retorno tangible. Así lo revela la última edición del informe KPMG Global Tech Report 2026, basado en una encuesta a 2.500 directivos de tecnología de 27 países, entre ellos España.

«Las empresas en España muestran una ambición clara por liderar con IA; el verdadero salto llegará cuando conviertan los pilotos en escala y el valor en ROI medible y sostenido en el tiempo», señala David Sanz, socio responsable de Inteligencia Artificial, Análisis de Datos y Tecnologías Emergentes.

De la experimentación a la escala: el gran desafío de la IA en España

La inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología experimental para convertirse en una prioridad estratégica. El 81% de las organizaciones españolas afirma estar invirtiendo en la incorporación de agentes de IA en sus sistemas (87 % en el conjunto de países), pero el paso decisivo sigue siendo la escala.

Aunque el 65% de las organizaciones en España señala que sus casos de uso de IA ya están generando valor empresarial, únicamente el 23% logra ROI en múltiples casos de uso (24% según el dato de las respuestas globales). El informe subraya la necesidad de redefinir métricas, reforzar la gobernanza y alinear la IA con los objetivos de negocio para capturar todo su potencial.

Talento y capacidades: el principal cuello de botella

El crecimiento tecnológico no puede sostenerse sin las capacidades adecuadas. En España, el 67% de las organizaciones reconoce que aún carece del talento necesario para ejecutar su estrategia de transformación digital (53% global). Para acelerar el aprendizaje y reducir riesgos, el 91% planea ampliar alianzas y ecosistemas tecnológicos en los próximos 12 meses (90% global).

En este contexto, el 90% de las organizaciones en España considera que la gestión de agentes de IA será una habilidad crítica en cinco años (92% global), reforzando la urgencia de invertir en formación y upskilling.

Más ambición, más riesgo para seguir siendo relevantes

El 82 % de los líderes en España coincide en que es necesario asumir más riesgos con tecnologías emergentes para seguir siendo relevantes (78 % global), señal de una mentalidad más decidida ante la presión competitiva. Las organizaciones con mayores niveles de madurez tecnológica y disciplina en la ejecución son las que logran retornos superiores gracias a una combinación de foco estratégico, control del tech debt (deuda tecnológica) y alineación entre tecnología, negocio y personas.

«España está bien posicionada para convertir la ambición en ventaja competitiva si combina tres palancas: talento y capacidades, ecosistemas de colaboración y una ejecución disciplinada para escalar la IA a toda la organización», señala Enrique Solbes, Chief Digital Officer de KPMG en España.