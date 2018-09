Las farmacias se rebelan contra Amazon: 200 boticas se unen para luchar contra el desabastecimiento

La llegada de Amazon al sector farmacéutico, la venta online de estos productos y el desabastecimiento de los fármacos en España llevó a Daniel de Carvajal y Luis Martín Lázaro a poner solución a este problema. Estos dos emprendedores crearon Luda hace menos de un año, una red de 200 farmacias conectadas en Madrid que permite derivarse los clientes para poner fin a la escasez de fármacos, un problema que persiste a nivel nacional y que en algunas comunidades, como Andalucía, llega al 20%.

El sistema IMM (Internal Inquirer Manager), una especie de robot informático, conecta las farmacias entre sí y el farmacéutico puede ver en tiempo real la disponibilidad de un producto en cualquier farmacia de la red para que el paciente lo consiga. “Puede reservar el medicamento en la farmacia que el paciente desee para que él mismo pueda ir a recogerlo allí e incluso bloquearlo. El sistema tecnológico es totalmente autónomo y funciona las 24 horas del día”.

“Hasta ahora, las farmacias trabajaban de forma independiente. Al unirse entre ellas, les permite competir contra agentes externos y disruptores como Amazon y hacer frente a la venta online. En España, hay 23.000 farmacias que si se conectasen en red, podrían llevar cualquier producto al pueblo más pequeño de España en una hora“.

Madrid, ciudad protagonista

Las pruebas del sistema arrancaron en agosto en Madrid. Luda está presente en 200 farmacias de la capital y el objetivo es estar en más de 3.000 boticas a finales de año. “Dentro de cinco años esperamos que este sistema esté presente en todas las farmacias españolas”, apunta De Carvajal.

Los servicios no tendrán coste para las farmacias ni para los usuarios. “Es un sistema es transversal y abierto a todas las farmacias. No requiere ningún trabajo de mantenimiento ni de aprendizaje por parte del farmacéutico. El paciente no paga nada, ni tiene comisiones, es un servicio extra que presta la farmacia para conservar el canal online también frente a agentes externos que pretenden usurparlo”.

Asesoramiento farmacéutico

El consejo farmacéutico se suma a la accesibilidad a los fármacos. Todas las web de boticas de esta red dan la posibilidad al paciente de contactar co un licenciado de la oficina de farmacia que dispensa. “En eso Amazon también cojea. No es lo mismo vender libros que Paracetamol, los libros no te matan, los medicamentos mal empleados sí. En España tenemos la suerte de que los medicamentos no se venden en supermercados, los dispensan licenciados con una preparación enorme y replicamos esto mismo en el online”.

“Amazon cojea: no es lo mismo vender libros que Paracetamol. Los libros no te matan, los medicamentos mal empleados sí”. Para poner en marcha el motor de Luda, los fundadores pusieron la mayoría del capital de su bolsillo, aunque han contado con inversores privados y business angels. “Respecto a la dificultad de emprender y parafraseando a un gurú del emprendimiento, es lo más parecido a saltar de un precipicio y montar el avión a piezas según vas cayendo”.

Ahora, están inmersos en dar un paso más allá. Los dos fundadores están creando una aplicación para los pacientes con el fin de que los clientes puedan consultar la disponibilidad del producto y realizar las gestiones desde el móvil “e incluso teniendo la oportunidad de que un mensajero le lleve el producto hasta su propia casa, agilizando todo el proceso. El mensajero irá a la farmacia que ha designado el paciente, no a la que LUDA designe. Si no se designa ninguna se le envía desde la mas próxima, por lo que se respeta el sistema de distancias y el funcionamiento actual de las farmacias replicándolo para la app”, indica.

No han querido ponerse barreras y por ello, Inglaterra y Alemania están en conversaciones con ellos para aplicar este modelo. Aunque ha sido complicado -sobre todo a la hora de poner de acuerdo a los farmacéuticos, patronal, distribuidores y laboratorio- ha merecido la pena, dice.

Su objetivo es destronar a Amazon e impulsar al sector farmacéutico español. Por eso, dentro de veinte año se ven “con una estatua en las facultades de Farmacia y vacilándole a Bezos por pasarse de frenada con el sector porque con los medicamentos no se juega”.