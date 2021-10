Madrid se convierte del 5 al 7 de octubre en la capital mundial del ecosistema emprendedor durante la celebración del South Summit, un encuentro que, en esta edición, vuelve a ser presencial y que, con el lema ‘Shape the future’, volverá a poner en contacto en la capital de España a empresas, fondos de inversión (con una cartera de 130.000 millones de euros), corporaciones, administraciones públicas, emprendedores y proyectos de la mano de su CEO, María Benjumea.

Benjumea, empresaria y referente en el mundo del emprendimiento, lleva liderando proyectos empresariales desde 1980 y, entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Nacional a la Mujer Directiva en la categoría de “Innovación Empresarial” o el Premio Clara Campoamor con motivo de la celebración del Día Internacional de la mujer trabajadora.

Junto a ella, los organizadores del South Summit 2021 impulsan esta “plataforma global de conexión» en torno a la Conexión, la Innovación, el Negocio y la Sostenibilidad con la intención de conectar a «todos los actores del ecosistema: las startups, los inversores y las corporaciones, o el tejido empresarial tradicional, con el fin de conectarse para identificar oportunidades de negocio. Y en todo eso, la innovación es una pieza absolutamente determinante”, explica Benjumea en una entrevista con OKDIARIO.

Benjumea asegura sentirse “una absoluta privilegiada” por “haber lanzado primero Spain Startup en 2012 con un objetivo clarísimo. El objetivo clarísimo es adaptar y cambiar la forma de hacer de personas y de organizaciones, porque lo que vivimos en un mundo que se mueve a velocidad de vértigo. Ya el año 2012, cuando nacimos en lo peor de la crisis, estábamos viendo que la crisis era muy horrorosa, pero que eso iba a pasar porque es coyuntural. Pero el cambio que vivíamos es todo lo contrario”.

“En 2014 creamos South Summit y los creamos como una plataforma”. “Una plataforma global de conexión entre todos los actores del ecosistema” que este año en La Nube podrán en común su talento y “lo muchísimo que hemos aprendido durante la pandemia” y “cómo las cosas se pueden hacer de otra manera” y como la sostenibilidad ha cobrado mucho más protagonismo.

“South Summit inicia un nuevo recorrido con una apuesta total por la sostenibilidad y de ahí viene el contexto de Shape the Future”. “Estábamos convencidos de que juntos multiplicamos nuestras oportunidades y por tanto, conectando a los distintos actores. Realmente se multiplicaban las oportunidades de negocio en beneficio de todos y ahora nos pasa exactamente lo mismo con el tema de sostenibilidad y con la preocupación con nuestro planeta”.

Sectores en auge y Startup Competition

“Cada año estamos más contentos con la Startup Competition. Por la calidad de startups que todos los años se presentan y por ver, ya con una perspectiva de tiempo, dónde están las startups que se han presentado a South Summit. Es increíble. Muchas de ellas son unicornios (valor de más de 1.000 millones de dólares) y hay un 95 por ciento de ellas que sigue sobreviviendo y además desarrollando su negocio”.

Candidaturas

“Recibimos aproximadamente unas 3.800 startups todos los años. En este último año, el 75 por ciento, que se dice pronto, son de fuera de España. Representan a más de 125 países”, lo que supone que estén presentes “aproximadamente un 70 por ciento de la totalidad de los países del mundo. Perfectamente representadas las distintas grandes regiones”. “E insisto la calidad es extraordinaria” y “las startups de las finales de los últimos años han recibido en inversión más de 6.400 millones de dólares. Y como te decía, muchas de ellas ya son unicornios.”

“Además, muchísimas, casi todas ellas, lo que están generando es un volumen de negocio con su nuevo socio de igual a igual, que es la corporación, que es la empresa tradicional. Y esto lo que da es unos beneficios increíbles para todas las partes y siempre con la gasolina del inversor”.

“Año tras año varían los sectores más representados en la Startup Competition de South Summit”. “Las startups están permanentemente identificando dónde están las necesidades del mercado” y en este evento se trabaja para que “se generen esas relaciones con las grandes compañías. Las compañías tradicionales tienen la necesidad de responder al ritmo del mercado y por eso necesitan productos y servicios en tiempo y forma, es decir, ya listos para hacer”.

Sectores

Entre las startups presentes destaca el peso del sector Fintech y del de Educación, “es una necesidad grande la transformación de cómo nos educamos y de cómo somos capaces de adaptarnos permanentemente. Es determinante en este momento, después de toda la pandemia”. Además destaca el crecimiento los últimos años de las relacionadas con el e-commerce o el desarrollo de software, así como las agro y las centradas en servicios de Salud.

Jornadas de trabajo, unicornios y oportunidades de crecimiento

“No sabéis la cantidad de unicornios de todas las industrias y de todos los sectores que vienen a Madrid, a La nave del 5 al 7”, tanto corporativa como inversores. “Y luego un tema que me gusta mucho. La cantidad de representación que tenemos de referentes de todo este mundo de la sostenibilidad que son no unicornios. Esto es mucho más que unicornio. El que te voy a mencionar es que seguramente lo conoces. Klarna. Es la mayor fintech de Europa que vale más que las empresas tradicionales de la industria y que es que todo su negocio está basado claramente en sostenibilidad”. Estas compañías destacan por “su vinculación con la sostenibilidad. Por su compromiso y su por implicación. Insisto, y porque el green es business también. Lo sostenible es negocio y es todo el sector de fintech”.

Además “vendrán aproximadamente unos 200 fondos”. “Con más de 130.000 millones de euros”. “Me encanta la relación que tienen entre los distintos fondos de inversión internacionales. Trabajan muy de la mano, es decir, en diferentes rondas. Y cómo el propio fondo que invierte en una startup, no se mete en su negocio, que no se mete, lo que hace es facilitarle el trabajo y le facilita el acceso a otras rondas de inversión de series A, B o C mucho más potentes para que su crecimiento se garantice.” “El fondo me pone la gasolina, vale, pero yo para crecer necesito negocio, y para el negocio necesito el partner, que es la corporación, que es la empresa, la empresa tradicional”.

Ecosistema español

“El ecosistema español de emprendimiento la verdad es que es una maravilla como está creciendo”. “En el año 2019 tuvo un crecimiento considerable en el 2020 que creímos que iba a ir para atrás. Creció aproximadamente un 10 por ciento. 1.100 millones de inversión”. “Pero fíjate, el crecimiento en el año 2020, que es el año total de pandemia, creció un 30 por ciento en número de rondas efectuadas sobre startups de mucha menor cuantía, pero un 30 por ciento de crecimiento, que a mí eso me parece alucinante. Solamente creció un 10 por ciento, pero lo que pasa es que se distribuyó muchísimo”. Además, “en el primer semestre de 2021 se multiplicó el volumen de inversión sobre la totalidad del año del año 2020. Es decir, en solo seis meses ya se habían invertido más de 2.100 millones en startups españolas”. “Y el 80 por ciento de esa inversión procede de fondos internacionales”.

Perfil del emprendedor español

“El perfil del emprendedor español es muy similar al emprendedor internacional en general, con algunas pequeñas matices. Siempre ha habido emprendedores, pero para la startup, su palabra mágica, es la innovación. Es un emprendedor innovador, altamente innovador y por tanto, altamente cualificado. Fíjate que en ese sentido el perfil es hombre en un 80 por ciento. Este año tenemos un 20, un 21 por ciento dependiendo de los sitios, frente a entre un 21 o 23 por ciento de mujeres. Entre un 80 y un 77 por ciento es hombre, aproximadamente de unos 35 años y altamente cualificado”.

“El 98 por ciento tiene formación superior. En un porcentaje elevadísimo con formación de posgrado de máster. Pero no nos olvidemos de un detalle que para mí es sumamente atractivo: también con un porcentaje significativo de doctorados, es decir, la startup es innovación y por tanto requiere de mucho conocimiento científico y tecnológico”.

También es “un tema muy importante del perfil que más de un 60 por ciento son emprendedores en serie, es decir, que han montado dos o más compañías. Hay un 40 por ciento que son nuevos y que son mucho más disruptivos. Este 60 por ciento primero es muy profesional.

Las 100 startups presentes en la final de la Startup Competition tendrán la oportunidad de hacer su pitch en directo ante los inversores, las administraciones y corporaciones y los principales protagonistas del ecosistema emprendedor en el South Summit 2021 que tendrá lugar en La Nave (Madrid) entre el 5 y el 7 de octubre bajo el lema ‘Shape the future’.