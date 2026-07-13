El economista Niño Becerra sobre la nueva tasa en los productos de Temu y Shein: «Servirá para una cosa»

Las compras en plataformas como Temu, Shein o AliExpress han sufrido un gran revés en Europa. Desde el pasado 1 de julio ha entrado en vigor una nueva medida que introduce un cobro de tres euros para los envíos de productos cuyo valor sea inferior a 150 euros. Una medida que para el economista Niño Becerra «servirá para una cosa en específico».

La nueva normativa ha generado un intenso debate sobre un impacto real tanto en los consumidores como en las propias plataformas asiáticas. Para el economista, esta medida sí tendrá un efecto inmediato en las arcas públicas, pero duda seriamente de que consiga modificar los hábitos de compra o garantizar un mayor cumplimiento de la normativa.

¿Para qué sirve esta medida?

Esta iniciativa busca reforzar el control de las importaciones, aumentar la recaudación y favorecer una competencia más equilibrada con el comercio europeo. Esta medida «tendrá como efecto principal incrementar los ingresos públicos», asegura Becerra. En palabras de él, «con esto se va a conseguir de entrada aumentar la recaudación fiscal», aunque deja claro que este será el único objetivo que se cumplirá a ciencia cierta.

Una medida que también busca regular la competencia del mercado europeo con la megaproducción asiática. Algo sobre lo que el economista se mostró bastante escéptico, asegurando que no entiende «cómo van a evitar con una tasa tan superficial que los artículos cumplan con las medidas establecidas dentro de la normativa europea».

La gente no abandonará Temu o Shein

Otro de los objetivos que se persiguen, desde la Comisión Europea en Bruselas, es reducir la ventaja competitiva de estas plataformas frente al comercio europeo. Niño Becerra considera que la diferencia de precios seguirá siendo lo suficientemente grande como para que muchos compradores continúen recurriendo a ellas.

El economista explicó que, si una prenda de ropa que actualmente cuesta dos o tres euros pasa a costar seis tras la aplicación del recargo, «sinceramente no veo que esto vaya a influir muchísimo en la derivación de este comercio hacia el comercio local». En su opinión, el ahorro que siguen ofreciendo plataformas como Temu o Shein continuará siendo un incentivo muy superior, a pesar de esa subida de precios.

¿Cuánta gente compra en Shein?

Según estudios recientes, España se sitúa como el segundo país con mayor uso repetido de prendas compradas en Shein, ya que más del 50% asegura utilizarlas más de 50 veces al año. Sin embargo, el 71% de las personas encuestadas asegura adquirir menos de 30 prendas de Shein al año, mientras que un 12,2% supera las 50.

Pero la verdadera pregunta es: ¿por qué la gente opta por comprar en Shein, Temu o AliExpress? La respuesta, para los consumidores, está en el precio de los artículos. Sus bajos precios hacen que esta opción sea mucho más atractiva que otra de cualquier tienda común, a pesar de que esta sea de una calidad menor.

Otro de los factores más determinantes a la hora de decantarse por estas plataformas es la comodidad de las tallas. Un 87,8% asegura sentir las prendas «muy cómodas para su precio», siendo este y el ajuste de talla los principales motivos para conservar estas prendas a lo largo del tiempo y usarlas en repetidas ocasiones.