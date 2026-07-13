Economía al Día: ¿Eres capaz de responder estas preguntas?

La economía internacional ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad tras un fin de semana marcado por el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio y sus consecuencias sobre los mercados financieros. La evolución del precio del petróleo, las decisiones de la OPEP+ y la incertidumbre geopolítica han reavivado el debate sobre el impacto que estos acontecimientos pueden tener en la inflación, el crecimiento económico y las políticas de los bancos centrales.

En este test podrás poner a prueba tus conocimientos sobre los principales acontecimientos económicos de los últimos días. A través de preguntas de actualidad y conceptos clave, descubrirás cómo los conflictos internacionales, el mercado del crudo y las decisiones de los grandes productores de petróleo influyen en la economía mundial y en el comportamiento de los mercados.