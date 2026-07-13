El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha asegurado este lunes que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) no ha tenido «ninguna duda» sobre la viabilidad del circuito Madring, pese a los «palos en la rueda» del Gobierno de Pedro Sánchez. Además, ha señalado que ya hay «sold out técnico».

Actualmente, Madring se prepara para acoger a 350.000 personas con todas las gradas vendidas, más de 100.000, lo que supone un sold out técnico, con un 32% de las compras que se hacen desde fuera de España.

En concreto, De los Mozos ha destacado las ventas en países como Reino Unido, Estados Unidos, México, Francia, Portugal, Argentina, Colombia o Países Bajos, entre otros. Y se ha referido a su apuesta por el hospitality con un aforo de 15.000 personas, más del doble que el resto de circuitos.

A ellos se suma el paddock club con 3.500 personas, el 75% de ellas extranjeros, con todo vendido: «En total, habrá más de 45.000 visitantes internacionales, a los que hay que sumar 35.000 de otras partes de España», ha apuntado.

Los principales ingresos los recibirán de hospitalities y sponsors. «Hoy en sponsors llevamos más de 137 millones, y el objetivo que yo le he dado a los equipos es que solo en los sponsors vamos a pagar toda la infraestructura para el circuito. Y lo vamos a conseguir», ha apuntado.

En este sentido De los Mozos ha destacado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum celebrado en la capital que «no a todo el mundo le ha gustado que hiciésemos este Gran Premio (…) pero será el GP de Europa».

Cordialidad con los vecinos de la zona

Con todo ello ha asegurado que van a seguir poniendo a prueba el circuito y las infraestructuras y ha afirmado también que han mantenido reuniones habituales con los vecinos de la zona para explicarle todo lo que han hecho antes de la celebración del Gran Premio de España el próximo mes de septiembre.

Así, ha subrayado que la gran mayoría de las asociaciones de vecinos «han entendido la situación» y ha pedido disculpas por las incomodidades que se hayan podido producir. «Pero una obra es una obra, y estamos en total coordinación para intentar reducir al máximo esas molestias», ha indicado.

Sobre el ruido, el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema ha subrayado que desde el primer momento se están haciendo análisis y se encuentran «dentro de la normativa».

Por otra parte, y sobre la movilidad, ha señalado que ya se han dado reuniones con Delegación de Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento para poder garantizarla de manera correcta.

«Queremos fomentar que la gente vaya en transporte público, todo lo posible. Queremos habilitar dos entradas al circuito, una desde Barajas y otra desde Nuevos Ministerios. La persona cuando entra en el Metro ya está en el circuito. Tenemos que ver cómo eso se aplica o cuando llega a Barajas, se baja de su avión, entra y ya está en el circuito y sale del circuito», ha apuntado

Por último, De los Mozos se ha referido a la importancia que tiene también a nivel estratégico para todo el complejo de Ifema Madrid. «Cuando llegué a Ifema en el año 21, facturamos 98 millones, había 80 millones en la caja. Y este año vamos a facturar 300 millones y había más de 200. Es decir, con ese dinero hemos pagado no sólo el circuito, sino la ampliación de Valdebebas», ha terminado.