El economista Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre la vivienda: «Sugiero a los propietarios a dejar las viviendas vacías hasta que vuelva haber seguridad jurídica»

La cuenta atrás para las elecciones generales del 29 de noviembre en España ya está en marcha. Un regreso a las urnas marcado por la crisis de la vivienda y el fallecimiento de Maricarmen. A pesar de ser tumbados en la votación del viernes 2 de octubre, el BOE ha publicado los dos decretos de la vivienda: uno se aplica hoy y el de la prórroga forzosa del alquiler, el 15 de noviembre.

Ante la inestabilidad política en la que nos encontramos, los precios del alquiler siguen al alza, marcando unas cifras desorbitadas que imposibilitan el acceso a la vivienda a muchos jóvenes. Ni siquiera a las de protección oficial, como en el caso de Alexandra: «Me han denegado un piso de protección oficial porque soy muy pobre».

El problema no reside solamente en los precios, sino también en la oferta y la demanda. Desde 2018, año en el que Pedro Sánchez se instaló en la Moncloa, la oferta de viviendas de alquiler se ha desplomado un 44%. Hace ocho años, en el portal Idealista se encontraban anunciadas 902.664 viviendas de alquiler permanente, mientras que a finales de 2025 la cifra disminuyó a 510.091.

Cómo afectarán los decretos de la vivienda

El economista Gonzalo Bernardos se mostró tajante en sus redes sociales respecto a los últimos decretos. Si bien los decretos solo entrarían en vigor si lo aprueba la Diputación Permanente del Congreso, Bernardos expuso una posible réplica si se acaban aprobando: «Dado que el Gobierno quiere aprobar dos decretos ley por la puerta de atrás que perjudican a inquilinos nuevos, a los arrendatarios que renuevan contratos y a los propietarios, sugiero a los últimos dejar las viviendas vacías hasta que vuelva a haber seguridad jurídica».

El profesor de la Universidad de Barcelona cree que estos decretos dañan a todas las partes al tensar aún más el mercado y apunta que, con estas nuevas medidas, el propietario no se encuentra amparado por la ley y que puede perder las ventajas de tener una vivienda en propiedad. No poder recuperarla o tener que pagar por ello son dos de los efectos, y considera que no alquilando demostraría que estos decretos solo agravan la crisis de la vivienda.

Cuáles son las consecuencias de esta decisión

En otra de sus publicaciones anteriores escribió sobre una huelga de propietarios. «La huelga de alquileres que verdaderamente tiene impacto social no es la de la Asociación de Inquilinas, sino la de los caseros». Esta interrupción en el alquiler conllevaría dos nefastas consecuencias, entre muchas otras: «Las parejas que acaban su contrato tendrían que volver al piso de sus padres y los que buscan piso, lo seguirían haciendo durante mucho tiempo», sostiene Bernardos.

El economista desea que la sociedad entienda que esta sería la forma de mostrar al país que los propietarios también necesitan protección jurídica y que esto acabaría favoreciendo al mercado al haber un mayor número de hogares para alquilar. Con la aprobación de estos dos nuevos decretos, los propietarios perderán la oportunidad de recuperar su vivienda hasta que finalice el contrato en caso de impago por parte de un inquilino vulnerable.

Ahora todo queda en manos de la Diputación Permanente, en primera instancia, y después en las de todos los españoles con su voto en las urnas. Mientras tanto, la crisis de la vivienda no presenta atisbos de acabar pronto y la acampada en la Puerta del Sol como protesta se mantiene.