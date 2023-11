El descuento acaba ya: una tele de 65 pulgadas y 4K por muy poco dinero en Alcampo

Si estás buscando una tele nueva para disfrutar de tus contenidos favoritos con la mejor calidad, no puedes dejar pasar esta oportunidad. En Alcampo, puedes encontrar una tele de 65 pulgadas y 4K de la marca LG a un precio increíble para un producto de estas características así que date prisa porque el descuento se acaba en breve.

Alcampo rebaja la mejor tele de 65 pulgadas y 4K

Se trata del modelo LG 65UR73006LA, que cuenta con un procesador de alta potencia, una experiencia de cine en casa, funciones gaming y un diseño elegante. Te contamos todo lo que debes saber sobre esta oferta.

Esta tele tiene una pantalla de 65 pulgadas con tecnología LED y resolución 4K, lo que te ofrece una imagen nítida, detallada y realista. Además, tiene tecnología HDR 10 Pro, que mejora el contraste y el color de las escenas, y Filmmaker Mode, que respeta la intención creativa de los directores de cine. El procesador 4K a5 Gen6 con IA optimiza la calidad de imagen y sonido según el contenido que estés viendo, ofreciéndote una experiencia inmersiva.

El sonido también es espectacular, ya que cuenta con dos altavoces de 10 W cada uno y decodificadores Dolby Digital Plus, que te envuelven en un audio envolvente y claro. Además, tiene la función AI Sound, que adapta el sonido al tipo de contenido y al espacio donde estés, y el modo Deportes, que te hace sentir como si estuvieras en el estadio.

Esta tele es también una excelente opción para los gamers, ya que tiene un modo de juego que reduce la latencia y mejora el rendimiento. También tiene un optimizador de videojuegos que ofrece ajustes optimizados para varios géneros de juegos, y un menú gaming que te permite acceder rápidamente a tus ajustes. Además, es compatible con HDMI 2.1, que te permite disfrutar de juegos en 4K a 120 Hz.

Esta tele es inteligente, ya que tiene el sistema operativo Web OS, que te permite acceder a una gran variedad de aplicaciones y servicios de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, Spotify y muchos más. También puedes navegar por internet, duplicar la pantalla de tu móvil o tablet, o usar el control por voz con el asistente de Google o Amazon Alexa integrados. Además, tiene wifi, bluetooth, ethernet, 3 puertos HDMI, 2 puertos USB, un puerto CI+ y un puerto RF.

El diseño de esta tele es moderno y elegante, con un marco fino y un soporte de sobremesa. Tiene unas dimensiones de 1446 x 905 x 341 mm con el soporte y de 1446 x 834 x 80,8 mm sin el soporte. Su peso es de 17,1 kg con el soporte y de 16,8 kg sin el soporte. También se puede colgar en la pared con un soporte VESA de 300 x 400 mm (no incluido).

Esta tele tiene una clasificación energética de G, con un consumo de 0,5 W en modo de espera y de 153 W en funcionamiento. Tiene un temporizador de encendido y apagado, un modo ECO y un modo de ahorro de energía. También tiene un control parental, una guía electrónica de programación, una grabación USB y un apagado automático.

Esta tele tiene un precio original de 645 €, pero en Alcampo puedes conseguirla por solo 528,90 €, lo que supone un descuento de 116,10 € o un 18% menos. Se trata de una oferta muy atractiva, ya que es difícil encontrar una tele de estas características y de esta marca por este precio. No tardes entonces en ir a por ella ya que además, la oferta es válida hasta el 30 de noviembre de 2023 o hasta fin de existencias, así que no te lo pienses más y aprovecha esta oportunidad de hacerte con una tele de 65 pulgadas y 4K por muy poco dinero en Alcampo. Te aseguramos que no te arrepentirás.