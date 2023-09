Es delito y todos lo hemos hecho alguna vez. Ni se te ocurra hacer esto si vas a un bar

La Policía Nacional ha lanzado un aviso ante algo que todos hemos hecho una vez en un bar o restaurante, es delito y puede salir muy caro. Salir a comer o tomar algo forma parte de nuestro tiempo libre y cultura, nos encanta perdernos en un lugar en el que degustar sus especialidades y beber un poco de los jugos nacionales, un buen vino para acompañar una velada que puede acabar en drama. Cuidado si haces esto, puede salirte muy caro, y quizás ni te des cuenta.

Ni se te ocurra hacer esto si vas a un bar es delito y todos lo hemos hecho alguna vez

Salir a tomar algo puede acabar en drama, tal y como ha advertido la Policía Nacional en sus redes sociales. Quizás por descuido o de forma intencionada, podemos salir del local sin haber pagado, algo que supone un delito. No importa el importe, aunque solo sea un café, es un dinero que deberías haber pagado al bar o restaurante.

Es un delito de estafa que puede suponer hasta 8 años de cárcel. Por lo que el aviso en las redes sociales ha servido para concienciar a los que usan este sistema de forma sistemática para comer gratis, pero también para que los hosteleros sepan que ellos son los que tienen el poder de reclamar cada euro de alguien que se ha ido sin pagar.

Al hilo de esta publicación que rápidamente se ha convertido en viral, hay algunos usuarios que preguntan: «Hola. Estuve hablando con vosotros fuera de que había ido genial y tal… Quería preguntarte por el pago de la cuenta, ya que a ningún camarero le consta que se le haya pagado…».

Ante la pregunta de un restaurador que se queja de un simpa, la respuesta viral ya es también histórica: «Si no fuera así, me podrías decir porfa a quién le pagasteis y cómo, y si fue con tarjeta enviadme el comprobante por favor… Se me quedó vuestra mesa abierta y debo cerrarla… Y si os fuisteis pensando que habíais pagado y no es así, lo podéis abonar por transferencia y estaría todo perfecto!»

Un pago necesario para evitar esta hasta posible multa que puede acabar con los simpas de medio país. Un delito que conlleva hasta cárcel, aunque quizás nadie era consciente de su gravedad hasta esta publicación en redes sociales.