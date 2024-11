Ángeles Delgado, presidenta de la compañía tecnológica japonesa Fujitsu en España y Portugal, afirma que la inversión española en innovación «ha crecido un 10% en 2023», pero el país tiene como objetivo «invertir el 2% en 2027», algo que «va a ser difícilmente alcanzable». Así lo ha asegurado la directiva en una entrevista concedida a OKDIARIO con motivo del 7º Congreso de Directivos de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

PREGUNTA.- Fujitsu es conocida por los aires acondicionados, pero detrás hay una gran empresa tecnológica

RESPUESTA.- Fujitsu es una gran empresa de tecnología que lleva en el mercado desde el año 1935 y que opera globalmente en más de 100 países, con más de 120.000 empleados.

En España, que fue la primera operación que Fujitsu tuvo fuera de Japón, hemos cumplido nuestro 50 aniversario. 50 años en los que hemos ido construyendo relaciones muy sólidas con los clientes y en los que hemos aportado muchísimo a la sociedad española.

Hoy, por ejemplo, Fujitsu se ocupa de la mayor red de cajeros automáticos de España, monitorizando su funcionamiento. De Fujitsu depende la gestión de los centros de datos de la sanidad pública, del 60% de la población, toda la sanidad pública de Madrid, por ejemplo. Los centros de datos que soportan la asistencia primaria en los hospitales son gestionados por Fujitsu. También tiene tecnologías fiables de grabación de prácticamente todos los juicios que se celebran en España.

Estamos acompañando a empresas a migrar al cloud. Trabajamos mucho en ciberseguridad. Por tanto, tenemos muchísima presencia y compromiso con España, lo que se ha traducido en una inversión sostenida a lo largo de estos 50 años.

Hoy por hoy, el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial para Europa está en España. Estamos liderando los proyectos de genómica que se están haciendo en España. Tenemos centros de redes de 5G privadas, tecnologías de ciberseguridad, servicios cloud… Por tanto, somos una compañía que está ayudando a las empresas y al sector público español a digitalizarse, a transformarse y a utilizar la tecnología como una palanca para hacer frente a todos los retos que tenemos por delante.

P.-¿Qué papel juegan ustedes dentro de APD? ¿Qué objetivos tienen?

R.-Yo tengo el privilegio de pertenecer al Consejo Rector de la Asociación del Progreso de la Dirección. Es una asociación que, como su propio nombre indica, está muy comprometida con el progreso de los directivos como líderes de las empresas. Las empresas que aportamos empleo, innovación, impacto positivo en la sociedad, desarrollo y formación de sus directivos en un mundo tan complejo, incierto y que está cambiando a grandísima velocidad.

Ese es el compromiso que tiene APD con sus miles de socios: Esa formación continua de las empresas y sus directivos para que tengan éxito en el futuro del mundo al que nos enfrentamos.

P.- ¿Cuál es la situación de la innovación en Europa? ¿Qué problemas hay y de qué manera se podrían solucionar en Europa y en España?

R.- Cuando hablamos de innovación me gusta mucho la definición que da COTEC: Todo cambio, no necesariamente tecnológico, basado en conocimiento, no necesariamente científico, que aporta valor, no necesariamente económico. Por tanto, la innovación va más allá de la innovación tecnológica, es innovar en los modelos de negocio, en los procesos, en las organizaciones, promover culturas innovadoras.

Por lo tanto, cuando hablamos de innovación, no nos debemos quedar en la tecnología. Precisamente, una de las claves de éxito de la transformación digital es tener ese concepto holístico de innovación. En Fujitsu lo tenemos muy claro, llevamos muchos años transformándonos como compañía, además de desarrollando y haciendo I+D en tecnologías absolutamente punteras como es la tecnología cuántica, la inteligencia artificial o las redes.

Europa tiene un índice que se llama Índice Europeo de Innovación. Es el European Innovation Scoreboard, donde, en la última medición, se considera el empleo tecnológico, el acceso a la financiación y el porcentaje de inversión. Considerando todos estos parámetros, se crea un índice en el cual España está por debajo de la Unión Europea. De hecho, de los 27, ocupa la posición número 14.

Es verdad que hemos mejorado dos posiciones, pero también es verdad que ese gap que tenemos respecto a la Unión Europea no es la situación que le correspondería a España. Por tanto, tenemos que seguir trabajando e invirtiendo en I+D. Si miramos la inversión en I+D en España, ha subido. En 2023, ha crecido casi un 10% y ha superado ya los 21.000 millones. Pero, en porcentaje sobre el PIB, seguimos invirtiendo el 1,5%. Por tanto, ese objetivo que tenemos como país de invertir el 2% en el 2027, al ritmo que vamos, va a ser difícilmente alcanzable.

Hay otros países, como Japón, que invierten un 3% de su PIB en I+D. España destaca en un par de aspectos como la implantación de inteligencia artificial. Si bien es baja todavía, es un poquito superior al resto de Europa. En general, los skills digitales que tiene la población son dos áreas donde España está destacando. Sin embargo, en empleo tecnológico, estamos por debajo de Europa y en otros temas como la adopción del cloud, estamos como diez puntos por debajo.

Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante como país, tanto desde el sector público como desde el sector privado, para acelerar esa inversión. No es solo gastar más, sino invertir más, es decir, buscar cuáles son esos retornos de la tecnología en aras de competitividad para enfrentarnos a retos como el cambio climático y la longevidad y que realmente obtengamos ese valor de la tecnología.