Dejarás de ir al fisio gracias al inventazo de Lidl: el mejor producto jamás visto

El bazar de Lidl es quizás la sección de este supermercado que más gusta a sus clientes, al margen de la de alimentación (siempre con las mejores ofertas), ya que en él podemos encontrar siempre productos de calidad, no sólo para nuestro hogar, sino también por el bien de nuestra salud. De hecho, tienen ahora el mejor producto jamás visto y que es todo un «inventazo» para que no tengas que acudir al fisio.

Lidl acierta con su lámpara de luz roja

Entre los muchos «gadgets» que podemos encontrar como novedad en Lidl esta temporada, destaca la lámpara de luz roja Vitalcontrol, un dispositivo que ha sido creado para aliviar la tensión corporal pero que también te va a servir para prevenir los resfriados y para el cuidado de la piel.

Un dispositivo que Lidl califica como uno de sus «productos estrella» en su tienda online y que cuenta también con certificado médico que garantiza su calidad y que además incluye gafas protectoras de modo que la luz infrarroja que emite no alcance los ojos.

Con un peso de 320 gramos, la lámpara de luz roja de la marca Vitalcontrol tiene 100 W de potencia y pantalla regulable en 5 ángulos de inclinación y la podemos usar para aliviar la tensión en los músculos, y también para mejorar las articulaciones y su movilidad, e incluso favorece la cicatrización. Un tipo de dispositivo al que se recurre muchas veces en las sesiones de fisioterapia y que ahora vamos a poder tener en casa y por menos de 20 euros.

En las sesiones de fisioterapia que aplican luz de infrarrojos, se suele aprovechar este tipo de luz para aumentar la temperatura de la piel en la superficie de modo que se promueve la vasodilatación y con ello aumenta la circulación sanguínea. En tu hogar podrás utilizarla con el mismo objetivo aunque debes ir con cuidado ya que está contraindicada en el caso de ser una persona con problemas arteriales y tampoco la puedes usar en heridas abiertas.

Fabricada en plástico, la lámpara dispone además de un temporizador de manera que vas a poder ajustar el tiempo de uso y con ello que no la utilices más de la cuenta. Las medidas de la lámpara son 12 x 20,5 x 16,5 centímetros y para usarla, lo único que has de hacer es enchufarla a la corriente y encenderla y no olvides además usar las gafas protectoras.

Disponible en tienda y en la web de Lidl se vendía hasta hace poco a un precio de 25,49 euros, aunque lo tienes ahora de oferta por 19,99 euros.