¿Estás en paro y no tienes hijos ni otras personas a tu cargo? ¿Has agotado la prestación por desempleo y no sabes qué hacer? No te preocupes, hay una ayuda que puedes solicitar y que te dará un respiro económico mientras buscas un nuevo empleo. Da igual que no tengas hijos, podrás pedir esta ayuda. Sólo tienes que cumplir estos requisitos.

Si eres una persona desempleada de 45 años o más, que ha agotado la prestación contributiva por desempleo y no tiene responsabilidades familiares a su cargo, puedes solicitar un subsidio especial que te ayudará a afrontar tu situación económica. Se trata del subsidio dirigido a personas trabajadoras que han agotado la prestación contributiva, tienen 45 años o más y no tienen responsabilidades familiares a su cargo.

Los requisitos que se deben cumplir

Este subsidio tiene una duración de 6 meses y una cuantía mensual de 480 euros, que equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Para poder acceder a esta ayuda, debes cumplir los siguientes requisitos:

Estar en desempleo e inscrito o inscrita como demandante de empleo durante el periodo de un mes desde el agotamiento de la prestación contributiva, sin haber rechazado oferta de colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional. La inscripción deberá mantenerse durante todo el periodo de percepción del subsidio.

durante el periodo de un mes desde el agotamiento de la prestación contributiva, sin haber rechazado oferta de colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional. La inscripción deberá mantenerse durante todo el periodo de percepción del subsidio. Suscribir el acuerdo de actividad , que es un documento en el que se establecen las acciones que debes realizar para mejorar tu empleabilidad y facilitar tu inserción laboral.

, que es un documento en el que se establecen las acciones que debes realizar para mejorar tu empleabilidad y facilitar tu inserción laboral. Haber agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo, es decir, el paro que se cobra por haber cotizado al menos un año.

es decir, el paro que se cobra por haber cotizado al menos un año. Tener cumplidos 45 años en la fecha de agotamiento de la prestación contributiva.

en la fecha de agotamiento de la prestación contributiva. Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. En 2023, el límite de rentas es de 750 euros mensuales. Las rentas se computan por su rendimiento íntegro o bruto.

Si cumples estos requisitos, puedes solicitar el subsidio en el plazo de 15 días hábiles siguientes al mes de espera desde el agotamiento de la prestación contributiva. Puedes hacerlo a través de la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), llamando al teléfono de atención al cliente (901 11 99 99) o pidiendo cita previa para tu oficina de prestaciones.

El subsidio se abona por meses vencidos entre los días 10 y 14 del mes siguiente al que corresponde el pago. El subsidio se suspende si se incumplen las obligaciones como beneficiario o beneficiaria, como por ejemplo, no renovar la demanda de empleo en la fecha que corresponda, no comparecer ante el SEPE cuando se le requiera o rechazar una oferta de empleo adecuada. El subsidio se extingue si se agota el periodo máximo de duración, si se obtienen rentas superiores al límite establecido o si se accede a una pensión o prestación incompatible1.

Este subsidio es una medida de protección para las personas desempleadas mayores de 45 años que no tienen cargas familiares y que han consumido su derecho a la prestación contributiva. Si es tu caso, no dudes en solicitarlo cuanto antes y aprovechar las oportunidades que te ofrece el SEPE para mejorar tu situación laboral.