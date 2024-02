Los supermercados son expertos en aplicar técnicas de marketing y psicología para influir en nuestro comportamiento de compra. Una de las más populares y efectivas son las ofertas de 2×1 y 3×2, que nos hacen creer que estamos ahorrando dinero al llevarnos más productos por el mismo precio de modo que debemos tener mucho cuidado con los 2×1 y conocer bien las tácticas más ingeniosas de los supermercados para que piques.

Piensa que muchas veces estas ofertas son una trampa que nos lleva a comprar más de lo que necesitamos, gastar más de lo que teníamos previsto y generar más desperdicio y contaminación. ¿Pero cómo podemos evitar caer en estas tentaciones y comprar de forma inteligente y responsable? A continuación te contamos algunas de esas técnicas, y también consejos y trucos para que no te dejes engañar por los supermercados.

¿Cómo funcionan las ofertas de 2×1 y 3×2?

Las ofertas de 2×1 y 3×2 son estrategias de precios que consisten en ofrecer dos o tres unidades de un producto por el precio de una o dos, respectivamente. Estas ofertas se basan en el principio de la escasez, que nos hace valorar más lo que es limitado o está en riesgo de agotarse. Al ver una oferta de este tipo, sentimos que tenemos que aprovecharla antes de que se acabe o de que alguien más se la lleve. Además, estas ofertas también apelan al principio de la reciprocidad, que nos hace sentir obligados a devolver un favor o una atención. Al pensar que el supermercado nos está haciendo un regalo o una concesión, nos sentimos más inclinados a comprar el producto.

Sin embargo, estas ofertas no siempre son tan beneficiosas como parecen. Muchas veces, los supermercados inflan el precio original del producto para que la oferta parezca más atractiva. Por ejemplo, si un producto cuesta normalmente 2 euros y lo ponen a 4 euros con una oferta de 2×1, en realidad no estamos ahorrando nada, sino pagando el mismo precio por dos unidades. Otras veces, los supermercados aprovechan estas ofertas para deshacerse de productos que están cerca de su fecha de caducidad o que tienen poca demanda. De esta forma, nos venden productos que quizás no queríamos o que no vamos a consumir a tiempo.

¿Cómo aprovechar bien estas ofertas?

No todas las ofertas de 2×1 y 3×2 son malas. Hay algunas que pueden ser realmente ventajosas si sabemos cómo elegirlas y usarlas. Estos son algunos consejos para aprovechar bien estas ofertas:

Antes de comprar un producto con una oferta de 2×1 o 3×2, compara su precio con el de otros productos similares o con el de otras tiendas. Así podrás saber si realmente estás ahorrando dinero o si hay opciones más baratas o de mejor calidad. Haz una lista de la compra. Antes de ir al supermercado, haz una lista de los productos que necesitas y que vas a consumir en los próximos días. Así evitarás comprar por impulso o dejarte llevar por las ofertas. Si ves una oferta de 2×1 o 3×2 que coincide con algún producto de tu lista, puedes aprovecharla, siempre que compruebes el precio y la fecha de caducidad. Si no, es mejor que la ignores y sigas tu plan.

. Si vas a comprar productos con una oferta de 2×1 o 3×2, asegúrate de que sean productos que no se estropeen o caduquen pronto, como alimentos no perecederos, productos de limpieza o higiene, etc. Así podrás almacenarlos y usarlos cuando los necesites, sin riesgo de desperdiciarlos o tirarlos. Compra con más gente. Otra forma de aprovechar las ofertas de 2×1 o 3×2 es comprar con más gente, como familiares, amigos o vecinos. Así podréis repartiros los productos y pagar menos por cada uno. Por ejemplo, si hay una oferta de 3×2 en un producto que cuesta 3 euros, podéis comprar tres unidades entre tres personas y pagar solo 2 euros cada uno, en vez de 3 euros.

Otros trucos para que puedas ahorrar al comprar en el supermercado

Además de las ofertas de 2×1 y 3×2, hay otras formas de ahorrar dinero y comprar de forma inteligente en el supermercado. Estos son algunos trucos que puedes aplicar:

Muchos supermercados ofrecen descuentos especiales o tarjetas de fidelidad que te permiten acumular puntos o beneficios al comprar en sus establecimientos. Estos descuentos o beneficios pueden ser en forma de dinero, vales, regalos, sorteos, etc. Si sueles comprar en el mismo supermercado, puede ser una buena idea aprovechar estos sistemas para ahorrar algo de dinero o conseguir algún premio. Eso sí, no te dejes seducir por los descuentos o los regalos para comprar productos que no necesitas o que son más caros que en otros sitios. Compra productos de temporada y locales . Los productos de temporada y locales suelen ser más baratos, más frescos y más ecológicos que los productos importados o fuera de temporada. Al comprar estos productos, no solo ahorras dinero, sino que también apoyas a los productores locales y reduces el impacto ambiental del transporte y el almacenamiento de los alimentos. Además, los productos de temporada y locales suelen tener más sabor y más nutrientes que los productos procesados o congelados.

Cómo comprar en el supermercado de forma inteligente y sin impulsos

Muchas veces, compramos productos que no necesitamos o que no nos convienen por culpa de los impulsos que nos provoca precisamente ver como muchos de los productos del supermercado están en oferta 2×1 o 3×2.

Los impulsos son reacciones emocionales o instintivas que nos hacen actuar sin pensar o sin tener en cuenta las consecuencias. Los supermercados saben cómo provocar y aprovechar estos impulsos para que compremos más de lo que habíamos planeado. Por ejemplo además de las ofertas del 2×1, suelen también colocar los productos más tentadores o más caros en las zonas más visibles o más accesibles, usan colores, luces, música o aromas que nos atraen o nos relajan, nos ofrecen muestras gratis o degustaciones, etc. Para evitar caer en estos impulsos y comprar de forma inteligente, podemos seguir estos consejos:

. El hambre y la prisa son dos factores que favorecen los impulsos. Cuando tenemos hambre, tendemos a comprar más comida de la que necesitamos o a elegir productos más calóricos o menos saludables. Cuando tenemos prisa, tendemos a comprar lo primero que vemos o a no comparar precios o calidades. Por eso, es mejor ir al supermercado después de haber comido o con tiempo suficiente para hacer la compra con calma y criterio. Evita las distracciones . Las distracciones son otro factor que favorece los impulsos. Cuando estamos distraídos, no prestamos atención a lo que compramos o a lo que gastamos. Por eso, es mejor evitar ir al supermercado con niños, con el móvil encendido, con los auriculares puestos, etc. Así podremos concentrarnos en nuestra lista de la compra y en nuestras necesidades reales.

Las ofertas de 2×1 y 3×2 son una de las tácticas más ingeniosas de los supermercados para que piques y compres más de lo que necesitas. Sin embargo, si sabes cómo detectarlas y aprovecharlas, puedes ahorrar dinero y comprar de forma inteligente y responsable.