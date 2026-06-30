Cuerpo admite que el mayor impacto de la guerra de Irán en el precio de los alimentos podría llegar a finales de año

La subida del precio de los carburantes y la electricidad es ahora lo que más preocupa a los españoles, pero poco se habla de las consecuencias que van a tener estos incrementos en el precio de los alimentos. En concreto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que «siempre que tenemos un shock en materia de costes energéticos, como en el caso de la guerra de Ucrania, hay un cierto retraso en la traslación, en torno a 8 o 12 meses, del impacto del precio de los carburantes o de la energía en el precio de los alimentos».

Además, «esta traslación no es completa, es parcial, pero se dio, por ejemplo, en el caso de Ucrania. Por tanto, minimizar ese efecto de segunda ronda es lo que estamos intentando hacer con los dos paquetes de medidas que hemos puesto en marcha», ha señalado Cuerpo.

En consecuencia, el Gobierno cree que mantener la ayuda al gasóleo agrícola, además de las ayudas en materia de fertilizantes, va a contribuir a evitar esa subida de precio en los alimentos. «En el caso de la agricultura, ha sido aprobada una ayuda de 165 millones de euros adicionales para la compra de fertilizantes, que se suman a los 500 millones que ya estaban disponibles», ha afirmado Cuerpo.

«Con esta inversión, se espera que no haya ningún impedimento para que las siembras de primavera y la que tiene que venir en otoño se realicen de forma normal y que, por lo tanto, podamos tener buenas cosechas y minimizar ese posible impacto de segunda ronda. Estaremos muy atentos desde el Ministerio de Agricultura y somos muy conscientes de que tenemos que minimizar ese efecto para los consumidores», ha afirmado.

El Gobierno suprime la rebaja del IVA de los carburantes por un descuento temporal

El Gobierno ha dado fin a la rebaja del IVA de los carburantes, que desde marzo tenían un tipo reducido del 10%, que no es el habitual del 21%. En su lugar, va a sustituir esta rebaja por un descuento en el surtidor que irá bajando paulatinamente durante el verano. En concreto, empezará en 15 céntimos por litro en julio, se reducirá a 10 céntimos en agosto y finalmente a 5 en septiembre, para desaparecer a partir de octubre.

Así ha anunciado el Gobierno un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que incluye la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía.

Por otro lado, desde el Ministerio de Economía se ha avanzado en la continuidad del escudo para hogares y para empresas ante el impacto de la guerra en Oriente Medio, en línea con el proceso de desescalada del conflicto.