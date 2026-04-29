La Reserva Federal cumple con las previsiones y mantiene los tipos sin cambios. El organismo sustenta una mayor paciencia y cautela ante el conflicto en Oriente Medio con un Powell evasivo durante la reunión celebrada este miércoles. En su última reunión, el presidente de la Fed ha hecho hincapié en la incertidumbre que rodea a las perspectivas económicas. La decisión de la Reserva Federal en esta reunión refleja la actual agitación geopolítica y las perturbaciones en los precios del petróleo y la inflación.

Los indicadores de inflación general ya reflejan la crisis de los precios del petróleo que se ha prolongado desde marzo hasta la actualidad; sin embargo, las expectativas generales de inflación en EEUU se han mantenido estables en comparación con la magnitud de la crisis.

En un escenario adverso en el que el conflicto con Irán y el cierre del estrecho se prolonguen más allá de este trimestre y se extiendan hasta el tercer trimestre, es probable que la Fed mantenga todavía más tiempo los tipos sin cambios. Esto retrasaría aún más las bajadas, quizá hasta 2027.

Los expertos esperan que un conflicto más prolongado comience a pesar cada vez más sobre el crecimiento, por lo que, aunque las bajadas puedan retrasarse, la Fed se verá impulsada a relajar los tipos a medida que el crecimiento se debilite más adelante.

La Fed de Warsh

Tras la decisión de la Fed de este miércoles, quedan cinco reuniones más este año; si el proceso de confirmación de Kevin Warsh se desarrolla según lo previsto, él debería presidir las cinco.

Joseph Purtell, gestor de Neuberger, espera que una combinación de mayor desinflación y datos laborales más débiles permita a la Fed recortar los tipos de interés al menos una vez en esas cinco reuniones, con cierta probabilidad de que se produzcan dos o más recortes.

Sin embargo, el momento exacto es algo incierto. Un escenario adverso con un conflicto prolongado y el cierre del estrecho de Ormuz podría retrasar la próxima ronda de flexibilización hasta finales de año y principios del próximo.

A juzgar por la moderada reacción, los mercados consideran a Warsh un presidente de la Reserva Federal creíble.

«Creemos que la evolución de las perspectivas de inflación y crecimiento seguirá siendo el principal factor que determine las decisiones de la Reserva Federal», señalan los expertos.