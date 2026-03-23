Un análisis de Judith Arnal en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha pedido a todas las comunidades autónomas que copien a la Madrid de Isabel Díaz Ayuso con el objetivo de mejorar la productividad y armonizar los mercados y la regulación. Según este estudio, la Ley de Mercado Abierto en la que los madrileños fueron pioneros, debe extenderse a todas las regiones.

Según se recuerda en el informe, la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), una norma basada en principios inspirada en la tradición regulatoria anglosajona, intentó abordar este problema, pero el Tribunal Constitucional (TC) anuló su principio de eficacia nacional. El trabajo de Fedea argumenta que, tras la sentencia, la construcción efectiva del mercado interior español ha quedado fundamentalmente en manos de las comunidades autónomas.

«Si las diecisiete comunidades autónomas adoptaran una ley de mercado abierto con reconocimiento mutuo pleno, el resultado práctico sería equivalente al principio de eficacia nacional que el TC anuló en la LGUM, pero construido desde abajo, sin imposición estatal y, por tanto, constitucionalmente irreprochable», ha señalado la profesional.

De esta forma, la propuesta de la fundación incluye que «cada comunidad autónoma» debe renunciar «unilateralmente a exigir sus propios requisitos de acceso cuando el operador ya está habilitado en otro territorio», mejorando la implementación de proyectos en toda España.

«España, con más de 8.000 municipios, 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, presenta un problema estructural de fragmentación regulatoria que debilita su mercado interior y lastra la productividad», ha advertido la autora del informe.

Arnal sostiene que «esta vía tiene ventajas significativas», como, por ejemplo, que «es jurídicamente segura», pues «no afecta a la capacidad de las CCAA de renunciar a sus propias exigencias». Es decir, la propuesta «no requiere negociación con el Estado central, genera beneficios inmediatos para la CA que la adopta al atraer actividad económica, y crea una dinámica de competencia regulatoria virtuosa».

Fedea pone de ejemplo a Madrid

En ese sentido, Fedea ha puesto como ejemplo «la experiencia de Madrid», sobre la cual «estima un incremento del PIB (Producto Interior Bruto) del 1,6%» y recuerda que «la rápida extensión del modelo a Murcia, Comunidad Valenciana y Cantabria sugieren que esta dinámica está ya en marcha».

Con todo, la fundación lamenta que «la eficacia» de la ley que propone «es inherentemente asimétrica», pues «beneficia a la comunidad autónoma que la adopta como receptora de actividad, pero no resuelve el problema para un operador de esa comunidad autónoma que desee operar en comunidades que no hayan adoptado legislación equivalente».

«Sólo la universalización completa genera un mercado interior plenamente integrado», o lo que es lo mismo, es necesario que todos copien a Madrid para que funcione como es deseable.

«Además, la dinámica de carrera hacia abajo regulatoria que preocupaba al TC (…) podría materializarse si la competencia entre comunidades autónomas condujera a una desregulación excesiva en ámbitos donde existen razones legítimas de interés general (seguridad, salud pública, medio ambiente)», explica la profesional. «No obstante, este fenómeno no se ha observado por el momento», asegura.