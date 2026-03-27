CaixaBank prevé un frenazo en la economía española en 2026, con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) hasta 8 décimas por debajo del nivel de 2025, es decir, alrededor de una subida del 2%. Además, la entidad ha advertido que los mercados están descontando unas posibles subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). Estas son algunas de las conclusiones esgrimidas por su presidente, Tomás Muniesa, en su intervención ante la junta general de accionistas celebrada este viernes.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el PIB creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024. Sin embargo, la entidad prevé que la economía mantenga una desaceleración. «Nuestros servicios de estudios contemplan que el crecimiento del PIB podría quedarse en torno al 2% este año», ha advertido Muniesa.

El presidente de CaixaBank ha repasado la situación geopolítica, la elevada incertidumbre actual, debido a la guerra en Irán, y los retos que enfrenta, en concreto, la economía española. «La longevidad, el mercado laboral, la inmigración y la vivienda, tan interrelacionados entre sí, necesitan un planteamiento global y un gran consenso político y social», ha indicado.

En este contexto, el presidente de CaixaBank ha puesto en valor el papel que juega la entidad, con el objetivo de «contribuir en el avance hacia una economía más sostenible y apoyar el desarrollo económico y social de todos».

De esta manera, el directivo ha subrayado, el compromiso social de CaixaBank en 2025 «se materializó en el ámbito de la inclusión financiera y social y en otras áreas con impacto social positivo: más de 1,8 millones de personas fueron beneficiarias de alguna solución inclusiva promovida por el Grupo».

Perspectivas de CaixaBank

Por su parte, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha presentado a los accionistas el detalle de los resultados y la actividad de la entidad durante 2025, y se ha mostrado confiado en la evolución del entorno económico en 2026, pese a los riesgos asociados a la situación geopolítica actual y a la incertidumbre generada por la guerra en Irán.

El directivo asegurado, además, que «la situación de fortaleza de CaixaBank nos permitirá seguir apoyando a la economía, a las empresas y a las familias, además de reforzar nuestro compromiso social y seguir creando valor para nuestros accionistas».

«2025 ha sido un gran año para CaixaBank», ha indicado el consejero delegado, quien ha explicado que la entidad obtuvo un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8% más, gracias a la buena evolución de la actividad comercial, que permitió incrementar el volumen de negocio un 6,9% en el año (hasta situarse en 1,1 billones de euros).

Gortázar ha destacado el «fuerte aumento del crédito, impulsado por el dinamismo de la demanda», que supuso un aumento del 7% en la cartera de crédito sana, con incrementos significativos tanto en empresas como en particulares; y ha puesto en valor «el crecimiento robusto en recursos», con un alza del 6,8% en el año. Además, se ha referido a la fortaleza del balance del Grupo, con una reducción de la tasa de mora que se sitúa de nuevo en niveles mínimos (2,1%), una cómoda posición de liquidez y una fuerte generación orgánica de capital.