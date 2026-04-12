CaixaBank calcula que la crisis de Irán restará casi un punto del PIB

Tan solo han pasado unas semanas desde que el INE confirmase que el Producto Interior Bruto (PIB) creció un 2,8% en 2025 tras acelerarse un 0,8% en el último trimestre. Además, el Banco de España mejoraba una décima, al 2,3%, su previsión del PIB de 2026.

Datos que no contaban con la guerra y que se alejan de las estimaciones que realizan los expertos.

En este sentido, el impacto de la crisis en Irán sobre el crecimiento anual del PIB español podría situarse en una horquilla de entre 2 décimas y menos de un punto porcentual este año, dependiendo de la severidad y la duración del conflicto, según los cálculos de CaixaBank Research.

En un informe publicado recientemente, y firmado por Oriol Carreras, Javier García y Zoel Martín, CaixaBank Research ha calculado cuánto puede afectar la guerra en Oriente Próximo a la economía española.

Dos escenarios según los expertos

El escenario más moderado sería compatible con un conflicto que se resuelve de manera relativamente rápida y con daños escasos y reversibles sobre la infraestructura energética.

El más adverso, contemplaría un conflicto de varios meses, con daños relevantes sobre la infraestructura energética, y una prolongación de las medidas de apoyo fiscal.

Bajo estos supuestos, el impacto sobre el crecimiento anual del PIB podría situarse en una horquilla de entre 2 y nueve décimas, la previsión de CaixaBank Research antes de la guerra era del 2,4%.

«Es una banda amplia, pero precisamente esa amplitud refleja la magnitud de la incertidumbre que presenta la coyuntura actual», han explicado los autores del estudio.

La inflación cambia las previsiones

Así, en el informe se advierte de que la magnitud del impacto final dependerá de la intensidad y duración del shock energético, así como de la respuesta de la política fiscal.

En un escenario con un precio medio del petróleo en 2026 cercano a los 85 dólares el barril y un precio del gas en torno a los 55 euros, cifras coherentes con los datos de futuros de mercados durante el mes de marzo.

El impacto conjunto podría añadir hasta un punto porcentual a la previsión de inflación de CaixaBank Research para este año, actualmente situada en el 2,4%.

No obstante, el paquete de medidas fiscales anunciado por el Gobierno actuaría como un amortiguador.

Suponiendo que las medidas se mantengan vigentes hasta junio, los expertos estiman que podrían reducir el impacto del shock en cuatro décimas, por lo que la inflación se situaría en 2026 en un promedio en torno al 3%.