El déficit del conjunto de las administraciones públicas ha cerrado 2025 en el 2,18% del PIB, lo que supone una reducción con respecto al dato de 2024 (2,86%) y se situó en 36.780 millones de euros. No obstante, si se contabilizan los recursos destinados para paliar los efectos de la DANA, el déficit se situaría en 40.330 millones de euros, un 2,39% del PIB.

Los datos, que serán remitidos hoy a Eurostat, muestran que España en 2025 redujo su déficit siete décimas, respecto al 2,9% del cierre de 2024 y otras tres décimas respecto al compromiso recogido en el Plan Fiscal Estructural enviado a la Comisión Europea.

«El dato de cierre del 2,18% es el más bajo desde el estallido de la crisis financiera en 2008, por lo que España registró el año pasado el déficit más bajo en 18 años, lo que refleja el avance en el saneamiento de las cuentas públicas logrado, además, sin aplicar recortes», han destacado desde el Departamento que dirige ahora Arcadi España.

En términos absolutos, el cierre de la ejecución presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas en 2025 se ha situado en 36.780 millones de euros, lo que supone una reducción de 8.811 millones de euros, es decir, un 19,3% menos que en 2024.

El nuevo ministro de Hacienda ha destacado «la política presupuestaria creíble y responsable» del Gobierno que, además, ha hecho compatible «reducir el déficit y fortalecer el Estado de bienestar y el despliegue de un escudo social de 150.000 millones por las medidas durante la Covid, las catástrofes naturales como la DANA o por las guerras en Ucrania e Irán».

Las comunidades elevan su déficit del 0,18% al 0,3% del PIB

Por su parte, las comunidades autónomas han cerrado con un déficit del 0,3%, frente al 0,18% del ejercicio anterior, un incremento que, en cualquier caso, es compensado por la mayor reducción del déficit de la Administración Central. Si se incluye el impacto DANA el déficit de las comunidades se sitúa en el 0,39% frente al 0,2% anterior.

En el caso de las Entidades Locales, los datos reflejan que mantienen un comportamiento muy positivo y cerraron con un superávit del 0,3%, algo inferior al 0,4% del año anterior.

Por último, la Seguridad Social también siguió mejorando y cerró con un déficit de 0,33%, frente al 0,52% del año anterior, una reducción que se debe principalmente a la buena evolución de las cotizaciones sociales, que crecen un 6,7%.