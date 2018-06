Manuel Escudero (PSOE): “El PP se ha obcecado en no subir impuestos”

Manuel Escudero, responsable de economía del PSOE, ha recordado los elementos básicos que tendrá el nuevo Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez: “Avanzar en la estabilidad territorial, decencia política y decencia social. No es un gran programa de máximos, sino un programa de mínimos que se requiere para estabilizar”. En este sentido, el socialista ha lanzado un dardo a su colega del PP: “Os habéis obcecado en no subir impuestos”.

A los problemas planteados por el responsable de economía del PP, Álvaro Nadal, Escudero ha reconocido que “tenemos un problema muy importante para que España se sitúe bien desde la economía digital ya que estamos entrando en una nueva era”.

“Para nosotros -ha explicado Escudero- el reto de la productividad en estas nuevas condiciones es uno de los grandes retos que tiene la economía, que es el de situar la productividad en el corazón de la economía, lo que requiere una atención enorme a la educación, supone colocar en el centro las políticas activas de empleo, y una política industrial entre lo público y lo privado donde la i+d+i llegue a los niveles europeos”.

Escudero, que ha pedido a Nadal que, a partir de ahora, “cuando se presupueste, se ejecute todo, y no un 80% sólo”, ha recordado que “España no se puede permitir cuatro años después de la crisis continuar con esta estructura productiva. No se puede decir que el Estado no está para planificación industrial ya que la apuesta por la productividad en España es fundamental”.

“España es uno de los países más desiguales de Europa. Aumenta la temporalidad, hay precariedad, existen trabajadores pobres en nuestro país, la brecha salarial de género es enorme y la mayor parte de la juventud está excluida del sistema”, ha subrayado Escudero, que ha espetado a Nadal que “la reforma laboral del PP ha presionado a la baja los salarios” por lo que “necesitamos sueldos acordes a la calidad de la producción y que en consecuencia seamos competitivos por la calidad de lo que se produce”.

“Ha habido un deterioro de los servicios fundamentales del bienestar. El PP se ha obcecado en no subir impuestos, pero en España tenemos unos servicios fundamentales que no se pueden mantener con un 38% de ingresos públicos en términos del PIB. Esto no se puede resolver de un día para otro, y menos en una legislatura como la nuestra, pero es un problema que tenemos en España.

“Va llegando la hora de que España sea un país que de a Europa, y no un país que pida a Europa. Cuanto antes podamos acudir a esta responsabilidad mejor”, ha concluido.