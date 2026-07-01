Donald Trump vuelve al foco, esta vez, por lo que invierte. El presidente estadounidense ha declarado ingresos vinculados a criptomonedas que podrían situarse entre 1.200 y 1.400 millones de dólares en 2025, según su informe financiero.

La cifra, impulsada por la venta de tokens, memecoins y activos digitales asociados a su marca, sitúa al negocio cripto como una de sus principales fuentes de ingresos. Ahora, el mercado abre el debate sobre posibles conflictos de interés entre su actividad empresarial y su peso político.

Cabe señalar que parte del crecimiento coincide con un marco regulatorio más favorable, lo que añade más polémica al asunto. Anteriormente, los críticos lo han acusado repetidamente de mezclar sus funciones oficiales con sus intereses financieros, ya que su extenso imperio empresarial es administrado por dos de sus hijos y opera en áreas que se relacionan con la política presidencial.

En este sentido, Trump declaró haber obtenido más de 594 millones de dólares por las ventas de World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas cuyos cofundadores incluyen a Trump, sus hijos y Steven Witkoff , un alto diplomático de su administración. Zach Witkoff , hijo del enviado especial, funge como director ejecutivo.

Por otro lado, CIC Digital LLC, la empresa de memecoins de Trump, generó 636 millones de dólares en ingresos.

Casi la totalidad provino de regalías derivadas de un acuerdo de licencia con Celebration Coins. CIC Digital también poseía diversas criptomonedas en monederos digitales por un valor de al menos 60 millones de dólares. Además, obtuvo cerca de 197 millones de dólares por la venta de acciones de Stablecoin Holdco.

El documento de 927 páginas, publicado el martes por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, ofrece una visión de su extenso imperio, incluidos los ingresos procedentes de sus hoteles, complejos de golf y empresas de criptomonedas.

Principal fuente de ingresos

Las ganancias obtenidas con las criptomonedas fueron, con diferencia, la principal fuente de ingresos del presidente. Dichas ganancias superan con creces los 77 millones de dólares que obtuvo en ingresos relacionados con su complejo turístico Mar-a-Lago o los 25 millones de dólares de su club de golf en el norte de Virginia.

La información divulgada incluye más de 680 páginas de transacciones, entre ellas compras y ventas de acciones, incluidas las de Amazon.com Inc. y Apple Inc.

Nvidia Corp., Microsoft Corp. , Netflix Inc. y Exxon Mobil Corp. figuraban entre las acciones más negociadas de su cartera. La declaración no incluye ninguna de las más de 3700 operaciones que realizó en el primer trimestre de 2026 y que se dieron a conocer en mayo.

Trump, cuya fortuna se estima en 7.600 millones de dólares según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg , valoró más de dos docenas de activos en más de 50 millones de dólares, incluyendo Mar-a-Lago; su complejo de golf en Turnberry, Escocia; y su participación en Trump Media & Technology Group Corp., propietaria de su plataforma Truth Social.

Los funcionarios divulgan el valor de sus activos en rangos amplios, siendo «más de 50 millones de dólares».

La Organización Trump ha declarado que las inversiones del presidente son gestionadas de forma independiente por instituciones financieras externas que controlan todas las decisiones de inversión, y que las operaciones se ejecutan mediante procesos automatizados.

Según una portavoz, ni Trump, ni sus familiares, ni su empresa participan en la realización de estas transacciones.

El documento también muestra cientos de marcas registradas que Trump posee en todo el mundo, incluyendo China, Taiwán, Corea del Sur, Venezuela y otros países, así como las propiedades de la Primera Dama Melania Trump.