Mercadona prepara sus tiendas para ofrecernos lo mejor esta Nochevieja por muy poco dinero, deliciosas carnes y pescados, postres y este producto indispensable para celebrarla. Se acerca la noche que pondrá fin a un año de altibajos y nada mejor para atraer la buena suerte que disponer de todo lo necesario para vivir una celebración de lujo. El cotillón de Mercadona marcará el inicio de la fiesta en casa más divertida, las risas, el confeti y el baile no pueden parar, aunque no salgamos nos lo podemos pasar muy bien.

Mercadona tiene el producto indispensable para esta Nochevieja por solo 1 euro

Nochevieja es el momento más especial del año, cerramos 2021 y le damos la bienvenida al 2022 por todo lo alto. Es el día en el que celebramos lo que hemos vivido y realizamos nuestros propósitos de año nuevo. Una buena fiesta es indispensable para alejar lo malo e ir en busca de todo lo bueno que llega.

Aunque quizás no sea la Nochevieja que hubiéramos imaginado, quedarse en casa no es algo malo, mientras podamos celebrarlo con los nuestros alrededor de una buena mesa. Mercadona ha preparado todo lo necesario para que no nos falte de nada en esta noche en la que hemos depositado nuestras mejores intenciones.

Pescados y mariscos son los elegidos para dar comienzo a una cena que se alargará en el tiempo. Desde el inicio de esta comida hasta el final pasarán horas en la que las risas serán la principal novedad. No nos dejaremos nada de nada a la hora de preparar y vivir momentos muy especiales sin necesidad de salir de casa.

Al igual que preparamos las recetas y los dulces antes de las uvas, en Mercadona encontraremos lo necesario para la fiesta. No solo buenas bebidas alcohólicas que nos ayuden a digerir la comida, también detalles para el final de la celebración. El cotillón que iniciará la fiesta de después de las campanadas costará solo 1 euro en este supermercado.

El cotillón incluye todo lo necesario y por ese precio nos alegrará la etapa final de la celebración de fin de año 2022. Con un poco de música y la alegría propia de esta celebración iniciaremos una nueva etapa con muchos propósitos para ser felices y crear buenos propósitos en esta nueva etapa. No te quedes sin estas bolsas, son una de las que más rápidamente se agotan en Mercadona durante estos días.