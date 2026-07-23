La novedad de Mercadona se agota muy rápido: nueva ensalada de pasta al estilo italiano lista para comer por dos euros

En pleno verano, con el calor instalado desde hace semanas y pocas ganas de complicarse en la cocina, Mercadona ha lanzado una nueva ensalada de pasta que está empezando a verse cada vez menos en los lineales ya que son muchos los que la compran para una comida rápida, para llevar a la playa o también como opción para comer en el trabajo.

Se trata en concreto de la ensalada de pasta al estilo italiano de Hacendado, una propuesta sencilla, lista para consumir y con un precio que invita a probarla sin pensarlo demasiado: 2 euros por una tarrina de 200 gramos. Un formato cómodo ya que sólo lo tienes que abrir y comer, pensado para resolver una comida rápida o un tentempié en cualquier momento. Y eso, en esta época del año, pesa mucho y la gente lo valora hasta el punto de haberse hecho viral y comenzar a estar agotada en muchas tiendas de Mercadona.

La nueva ensalada de pasta al estilo italiano de Mercadona

Cuando el termómetro no baja y el verano ya ha dejado varias olas de calor, lo último que apetece es ponerse a cocinar. Por eso, lo más fácil es hervir un poco de pasta, dejar que se enfríe, añadir un poco de pollo y ya está!, tienes la comida hecha en poco tiempo, sin complicarte la vida y además bien fresquita, pero ¿Qué pasa cuando no tenemos tiempo o de repente estamos en la playa y nos apetece comer? El mismo concepto o planteamiento lo tenemos en platos fríos y listos para comer como el que ahora arrasa en Mercadona y que están ganando cada vez más protagonismo. Una ensalada al estilo italiano con pasta, pollo y una rica salsa que además se puede comer directamente del envase en el que viene. Además, el hecho de que sean 200 gramos de pasta hace que encaje tanto como comida ligera como para salir del paso en cualquier momento del día.

Inspiración italiana en versión práctica

La base del producto es clara: pasta combinada con una salsa pesto que aporta ese toque reconocible de la cocina italiana. La mezcla incluye albahaca y anacardos, lo que le da un perfil suave y fácil de comer. A eso se le suma el pollo, que completa el conjunto y hace que no se quede en un simple acompañamiento. No es un plato elaborado al máximo, pero es que tampoco pretende serlo, aunque sí cumple con lo que se espera: algo sabroso, sencillo y que funcione sin complicaciones. Es precisamente esa simplicidad lo que juega a su favor.

Un producto pensado para repetir

Hay lanzamientos que llaman la atención al principio, pero no pasan de ahí. Y luego están los que, sin hacer mucho ruido, acaban entrando en la rutina. Este tipo de ensaladas suele moverse en ese terreno. No es tanto una compra puntual como una opción que se repite cuando encaja. El precio ayuda mucho en ese sentido ya que por 2 euros, no hay mucho que tengas que pensar Se prueba, se valora y, si cumple, se vuelve a comprar. Y en este caso, todo apunta a que está funcionando así.

Cada vez más productos listos para consumir

Lo que está pasando con esta ensalada no es algo aislado. Forma parte de una tendencia bastante clara: cada vez hay más demanda de productos listos para consumir, sobre todo en verano. El ritmo diario, los horarios y el propio calor hacen que muchas personas prioricen la comodidad. No siempre hay tiempo de cocinar, y este tipo de soluciones cubre ese hueco. Mercadona lleva tiempo reforzando esta línea con diferentes propuestas, desde platos preparados hasta snacks refrigerados. Esta ensalada de pasta encaja perfectamente dentro de esa estrategia.

Por qué se está agotando en algunas tiendas

Cuando un producto reúne varios factores clave, el resultado suele ser el mismo: se vende rápido. Aquí se juntan varios elementos que explican lo que está pasando. Por un lado, el precio. Por otro, el formato listo para consumir. Y además, el momento: verano, calor y necesidad de soluciones rápidas. A eso se suma el efecto viral. Cuando algo empieza a funcionar, se comenta, se prueba y termina llegando a más gente de modo que son muchos los que lo ven y se deciden a probarlo.

Un básico para el verano

Además y por último, no todo el mundo busca platos elaborados en esta época del año. Muchas veces basta con algo que funcione, que sea cómodo y que no obligue a pensar demasiado. Ahí es donde este tipo de productos encuentra su sitio. Son prácticos, accesibles y fáciles de incorporar a la rutina. Además, el hecho de que venga en formato cerrado permite tenerlo en la nevera y recurrir a él cuando hace falta. Algo que, con el calor, se agradece.