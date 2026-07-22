El invento de Lidl para combatir el calor este verano: cuesta menos de 30 euros y promete volver a ser un éxito de ventas

El verano de 2026 está siendo bastante duro si tenemos en cuenta que llevamos todo el mes de julio y gran parte de junio, con unas temperaturas que parecen más altas que en años anteriores. De hecho esta semana estamos atravesando una nueva ola de calor, de modo que toca buscar soluciones rápidas para que la casa sea algo más llevadera y si bien no todo el mundo quiere, o puede, tirar de aire acondicionado, los ventiladores vuelven a ganar protagonismo y en concreto, los de techo parecen ser la gran tendencia con un modelo de Lidl que está arrasando.

La cadena alemana ha vuelto a colarse entre las opciones más comentadas con un producto sencillo, pero efectivo. Un ventilador de techo con luz que cuesta menos de 30 euros y que, por lo que ofrece, tiene bastante sentido para el día a día. No es algo revolucionario, pero sí práctico. Y precisamente por eso suele funcionar y como no, está arrasando en su bazar online.

El invento de Lidl para combatir el calor este verano

Refrescar una habitación con el uso de un ventilador no es nada nuevo, pero lo cierto es que muchas veces nos damos cuenta de todo el espacio que ocupan. Tal vez por ello, los ventiladores de techo se han convertido en la gran tendencia ya que aportan frescor al ambiente sin llenarlo todo de trastos. Además al ir instalado en el techo, el aire se reparte mejor. Eso sí, no es lo mismo que un aire acondicionado, pero en muchas casas es suficiente para quitar esa sensación de calor constante, sobre todo por la noche.

En habitaciones pequeñas o medianas, este tipo de ventilador suele dar un resultado bastante aceptable. Además, este modelo incluye luz integrada, así que hace doble función. No necesitas añadir otra lámpara y eso también suma, especialmente en dormitorios o salones donde se busca simplificar.

Pensado para usarlo a diario y sin ruido excesivo

Uno de los puntos clave aquí es el ruido. Lidl ha optado por un sistema de giro lento, lo que hace que el ventilador sea bastante más silencioso que otros modelos más agresivos. Esto se nota sobre todo al dormir ya que no es completamente silencioso, pero no molesta, que al final es lo importante cuando lo tienes funcionando varias horas seguidas.

Tiene tres niveles de velocidad, así que puedes ajustarlo según el calor que haga o el momento del día. No hay configuraciones complicadas ni menús, simplemente lo básico para que funcione sin problemas. Además, el hecho de que no genere una corriente de aire directa tan fuerte también hace que resulte más cómodo en uso prolongado.

También se puede usar en invierno

Un detalle que mucha gente pasa por alto es el giro reversible. Esto permite cambiar el sentido de las aspas para que, en lugar de empujar el aire hacia abajo, lo mueva de otra forma. ¿Para qué sirve esto? Básicamente para repartir mejor el calor en invierno. El aire caliente tiende a acumularse en el techo, y este sistema ayuda a que baje y se distribuya. No es la función principal ni algo que todo el mundo vaya a usar, pero ahí está. Y en determinados momentos puede resultar útil.

Diseño sencillo y fácil de encajar en cualquier casa

En cuanto al diseño, las aspas son en blanco con acabado tipo madera, estructura en níquel mate y una pantalla de vidrio opalino. Es un diseño bastante neutro, que no destaca especialmente pero tampoco desentona. Encaja bien en la mayoría de estancias sin necesidad de pensar demasiado en la decoración. Y además de ventilar, emite luz cálida con una temperatura de unos 3000 K, suficiente para iluminar una habitación de tamaño medio sin resultar demasiado intensa. No es una lámpara decorativa, pero cumple con su función sin problema.

Instalación sencilla, pero con requisitos básicos

El ventilador viene prácticamente listo para montar y con el material necesario incluido. Aun así, hay que tener en cuenta algunas condiciones para instalarlo con seguridad. La principal es la altura del techo. Se recomienda al menos 2,55 metros, para que las aspas queden a una distancia adecuada del suelo. También hay que dejar espacio alrededor, especialmente en paredes cercanas, para que el ventilador funcione correctamente. Y en cuanto al manejo es muy simple: dos cuerdas independientes, una para la luz y otra para el ventilador.

Consumo contenido frente a otras alternativas

Otro punto a favor es el consumo. El ventilador tiene una potencia de unos 50 W, mientras que la luz alcanza los 60 W. Esto lo convierte en una opción bastante más eficiente que otros sistemas de climatización. No enfría igual que un aire acondicionado, pero tampoco dispara la factura eléctrica. Para muchas personas, ese equilibrio entre consumo y resultado es más que suficiente. Además, la bombilla LED incluida tiene una vida útil larga, lo que reduce el mantenimiento con el paso del tiempo.

Por último, el factor clave es el precio. Lidl ha puesto este ventilador de techo por 27,99 euros. Por esa cantidad, tener ventilador y luz en un sólo producto no es habitual. Y menos con un diseño aceptable y un funcionamiento que cumple. No es un producto de gama alta ni pretende serlo. Pero por ese precio, es difícil encontrar algo similar que ofrezca lo mismo.