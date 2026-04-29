Hoy, miércoles 29 de abril, se esperan colas kilométricas en el megaoutlet de Madrid por electrodomésticos por 10 euros

Salir a comprar electrodomésticos o productos para casa se ha convertido, en muchos casos, en un gasto que obliga a que nos lo pensemos dos veces. Entre la subida de precios y el coste general de la vida, encontrar alternativas más económicas se ha vuelto casi una necesidad para muchos hogares. Y en este contexto, cada vez ganan más protagonismo los outlets y espacios de liquidación que permiten ahorrar sin renunciar a lo básico entre los que destaca ahora uno nuevo en Madrid que ya se ha hecho viral en las redes sociales.

Madrid ya cuenta desde hace tiempo con muchos outlets de todo tipo, y a ellos acaba de sumar uno que ya están despertando interés entre quienes buscan chollos sin complicaciones. No se trata de grandes marcas ni de productos exclusivos, sino de algo mucho más sencillo como artículos funcionales, a precios bajos y disponibles hasta agotar existencias. Ese es, precisamente, el atractivo principal que ha provocado que en redes todo aquel que lo visita sube vídeo al respecto. Y es que desde hace unos días, en el sur de la capital funciona este nuevo espacio que tiene de todo y con precios de 10 euros e incluso menos. Se llama Mega Feirón y propone una experiencia de compra muy concreta: encontrar productos útiles para el día a día a precios que como decimos, son auténticas gangas.

Un nuevo megaoutlet en Madrid con precios muy ajustados

El establecimiento abrió sus puertas el pasado 18 de abril en el distrito de Villaverde, concretamente en la calle San Erasmo, número 27. Ocupa una gran nave industrial que, desde fuera, no difiere demasiado de otros espacios logísticos de la zona, pero que en su interior concentra una amplia variedad de productos orientados al hogar.

La propuesta es clara apostando por electrodomésticos, utensilios de cocina, artículos de viaje o pequeños complementos a precios reducidos. Entre los ejemplos más llamativos están los exprimidores o tostadoras por unos 10 euros, cafeteras exprés alrededor de los 28 euros o incluso maletas desde unos 24 euros. También aparecen productos menos habituales en este tipo de espacios, como cascos de moto por unos 40 euros o pequeños dispositivos para el cuidado personal.

No se trata de artículos de gama alta ni de últimas colecciones. La mayoría son productos pensados para cubrir necesidades básicas, sin un enfoque en marcas premium. Aun así, su precio los convierte en una opción interesante para quienes priorizan el ahorro por encima de otros factores.

Devoluciones y liquidaciones: la clave de los precios bajos

Uno de los elementos que explica estos precios es el origen del stock. Gran parte de los productos proceden de liquidaciones masivas, en muchos casos vinculadas a devoluciones de plataformas como Amazon. Esto incluye artículos nuevos que han sido abiertos, con embalajes dañados o que simplemente han sido devueltos por los clientes. Ese pequeño defecto en el embalaje es, en realidad, lo que permite aplicar descuentos importantes. El producto, en la mayoría de los casos, sigue siendo completamente funcional, pero se vende a un precio inferior al habitual en el mercado.

Gracias a este sistema, es posible encontrar desde sartenes o utensilios de cocina hasta aspiradoras de mano, secadores o planchas de pelo por cantidades bastante ajustadas. No hay garantías de encontrar siempre lo mismo, pero sí una variedad constante que cambia con frecuencia.

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Rotación diaria y compras rápidas

La forma de funcionar es bastante simple y se nota en cuanto entras ya que lo que hay ese día es lo que hay. No es una tienda donde puedas volver una semana después a por lo mismo, porque el stock va cambiando constantemente y muchas cosas vuelan rápido.

Van entrando productos nuevos casi a diario y, al mismo tiempo, otros desaparecen sin hacer mucho ruido, sobre todo cuando hay más gente. Por eso la compra suele ser bastante directa, sin pensarlo demasiado, así que si algo te encaja, lo normal es llevártelo en ese momento antes de que se agote o que ya no esté en el caso de volver otro día.

Horarios, ubicación y cómo llegar

Mega Feirón abre de miércoles a domingo en horario de mañana y tarde. Concretamente, funciona de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas, aunque los domingos adelanta su apertura a las 10:00 y también la sesión de tarde comienza antes, a las 16:00.

Su ubicación en Villaverde facilita el acceso en coche, especialmente a través de la A-42. También se puede llegar en transporte público utilizando la línea C3 de Cercanías, con parada en San Cristóbal Industrial, a pocos minutos a pie del establecimiento.

El hecho de estar situado en una zona industrial permite disponer de un espacio amplio y concentrar un gran volumen de productos, algo clave para este tipo de modelo. Además, atrae a clientes de distintos puntos de Madrid que buscan alternativas más económicas fuera de los circuitos comerciales habituales.