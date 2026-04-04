Horario de los supermercados en Semana Santa: horarios Mercadona, Lidl y Carrefour

La Semana Santa ya está encima y, como pasa todos los años, siempre que llegan el momento justo en el que para muchos arranca el puente, comienza surgir la misma duda, y que tiene que ver con saber cuándo se puede hacer la compra sin encontrarte el supermercado cerrado. No suele fallar, esperas al último momento y justo ese día resulta ser festivo por este motivo y si no quieres que te pase eso, conviene saber bien cuáles van a ser todos los horarios de los supermercados en estos días de Semana Santa.

Además, no podemos olvidar que tenemos un pequeño matiz que puede despistar, ya que no en todas las comunidades se celebran los mismos días. Eso hace que los horarios cambien bastante según dónde vivas y que no todo funcione igual en toda España. Así que si estás viendo que la nevera empieza a quedarse vacía, casi mejor adelantarse. Sobre todo porque entre el jueves y el domingo hay bastantes cambios y no todos los supermercados abren ni con el mismo horario ni en las mismas condiciones.

Qué festivos marcan la Semana Santa este año

Antes que nada es importante tener en cuenta que cómo caen los festivos. Y a partir de aquí lo primero de todo es que mañana, Jueves Santo, será día no laborable en prácticamente toda España, aunque hay dos excepciones importantes: Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde sí se mantiene la actividad habitual.

En cambio, el Lunes de Pascua sí será festivo en, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra, La Rioja, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Esto, que puede parecer un detalle menor, en realidad cambia bastante la planificación de la compra si te coincide justo ese día. Además, de las mencionadas, todas a excepción de Cataluña y Comunidad Valenciana celebran también Jueves Santo, de modo que con tantos días festivos conviene organizarse bien.

Y luego está otro factor que no siempre se tiene en cuenta: hay supermercados que funcionan como franquicia. Eso significa que, incluso dentro de la misma ciudad, puede haber tiendas abiertas y otras cerradas. Todo dependerá de lo que suelen hacer cuando llega un festivo por lo que es importante repasar ahora cada una de las cadenas de supermercados.

Mercadona

Si hay una cadena con una política bastante clara es Mercadona. No abre ni domingos ni festivos, y eso en Semana Santa se nota. En la práctica, podrás hacer la compra con normalidad hasta hoy miércoles. El jueves estará cerrado en casi todo el país, salvo en Cataluña y Comunidad Valenciana, donde sí abre porque no es festivo. El sábado vuelve a abrir en horario habitual y el domingo, como siempre, baja la persiana tal y como hará el lunes en las comunidades que celebran el Lunes de Pascua. El horario sigue siendo el de siempre, de 9.00 a 21.30, sin cambios especiales y si quieres consultar alguna tienda en concreto, puedes consultar su página web.

Lidl

Con Lidl la cosa ya no es tan uniforme. Aquí todo depende bastante de la ciudad e incluso del barrio. En algunos sitios abren los festivos, pero con horario reducido, normalmente hasta media tarde, alrededor de las 15.00. En otros, en cambio, mantienen el horario completo casi como si fuera un día normal. El domingo sí que suele ser el día más complicado, porque la mayoría de tiendas cierran. Aun así, puede haber excepciones, así que lo más prudente es mirar el horario concreto antes de ir y para ello, nada como entrar en su página web.

Carrefour

Carrefour suele ser el salvavidas en estas fechas. Mantiene bastante estabilidad en sus horarios y, además, abre en domingo en muchos de sus centros.De lunes a sábado lo habitual es que funcione de 9.00 a 21.00, y los domingos abre normalmente de 10.00 a 22.00. Esto lo convierte en una de las opciones más cómodas si te pilla el toro con la compra. A eso hay que añadir que algunos establecimientos funcionan 24 horas, sobre todo en grandes ciudades, lo que amplía aún más las posibilidades.

Dia y Aldi

En el caso de Dia, hay que tener en cuenta que muchas de sus tiendas son franquicias. Eso significa que el horario puede cambiar bastante según el establecimiento. Aunque lo habitual es que abran de 9.00 a 21.00, en festivos no es raro que reduzcan la jornada y cierren a mediodía.

Aldi, por su parte, suele mantener bastantes tiendas abiertas incluso en días festivos y algunos domingos, aunque también con posibles recortes de horario. En muchos casos siguen con su horario habitual, pero otros optan por cerrar antes.

Más allá de los horarios concretos, la clave está en no confiarse. Semana Santa siempre trae cambios y lo que un día está abierto al siguiente puede no estarlo.Por eso, si puedes, adelanta la compra hoy y antes del jueves (o del viernes si sabes que en tu comunidad mañana no es festivo). Y si no te queda otra que ir en festivo, mejor comprobar antes el horario de tu supermercado más cercano.