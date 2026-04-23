El AVE Madrid-Málaga volverá a circular desde el 30 de abril tras casi tres meses interrumpido
La línea de alta velocidad se interrumpió el 4 de febrero a la altura de Álora por las fuertes lluvias
La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, interrumpida desde principios de febrero, se recuperará el 30 de abril a las 12:00 horas, según ha confirmado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
El pasado mes de marzo, antes de Semana Santa, el administrador ferroviario ya adelantó que el servicio no se iba a restablecer «antes de la última semana de abril».
La línea de alta velocidad se interrumpió el 4 de febrero a la altura de Álora (Málaga), debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias que azotaron la provincia de Málaga.
Noticia en ampliación
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios