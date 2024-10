Colas kilométricas en Lidl por la novedad de Friends que es una ganga: está volando de las estanterías

El 30 aniversario de Friends ha desatado la locura en Lidl con una colección exclusiva que rinde homenaje a la icónica serie de los años 90 y que ya se está agotando en sus tiendas. Desde el pasado 22 de septiembre, cuando se celebraron tres décadas desde el estreno del primer episodio, la fiebre por Friends no ha dejado de crecer. De hecho, seguro que ya has visto como una famosa cadena de restaurante de comida rápida regala un muñeco en honor a los protagonistas de la serie con sus menús, pero además, Lidl, la cadena de supermercados alemana, ha lanzado una línea de ropa y accesorios que está volando de las estanterías, atrayendo a fanáticos de todas partes.

Esta colección no sólo celebra la longevidad de la serie, sino que también ofrece productos asequibles que permiten a los seguidores de Friends llevar un pedacito de Central Perk con ellos para la temporada de otoño teniendo en cuenta que las sudaderas son una de las piezas estrella y de hecho, una de las que ya están agotadas en muchas de sus tiendas. De todos modos, no es la única prenda y podemos encontrar además camisetas y zapatillas. Cada artículo destaca por su diseño sencillo, pero con ese toque nostálgico que tanto caracteriza a la serie y todo ello con precios que ni te vas a creer ya que en algunos casos ni tan siquiera llega a los 5 euros. Toma nota entonces, porque te ofrecemos todos los detalles sobre esta colección, dedicada a una serie icónica que todos hemos visto, y en algunos casos, en más de una ocasión.

Lidl saca colección dedicada a Friends

Friends celebra su aniversario y los fans no olvidan a los personajes de Ross, Mónica, Chandler, Rachel, Joey y Phoeby, que se han convertido en iconos televisivos a los que rendir homenaje con esta colección de Lidl que cuenta con prendas con el logo de la serie y también del café Central Perk, en el que siempre se reúnen los protagonistas.

Uno de los productos estrella de esta colección es la Sudadera con capucha para hombre por tan solo 9,99 euros. Con el logotipo clásico de la serie y fabricada con materiales reciclados, esta prenda ha sido una de las primeras en agotarse tanto en tiendas físicas como online. Para las mujeres, Lidl ofrece una Sudadera con capucha también a 9,99 euros, diseñada para ofrecer comodidad y estilo con un toque de nostalgia. Esta sudadera incluye una capucha ajustable con cordón y también está hecha de materiales reciclados, siguiendo la línea sostenible de la colección.

Las Camisetas para hombre y las Camisetas para mujer, disponibles por solo 4,99 euros, han sido otros de los productos más demandados. Con su diseño sencillo y cómodo y en colores como gris y negro, estas camisetas incluyen como decimos, el icónico logotipo de Friends o ilustraciones inspiradas en el café de la serie. Su escote redondo y su suave tejido hacen que sean perfectas para cualquier ocasión. Pese a que algunos modelos están agotados, siguen siendo uno de los artículos más buscados de la colección.

Para quienes buscan algo más cómodo para estar en casa, las Pantuflas de Friends a 7,99 euros han sido todo un éxito. Estas pantuflas, diseñadas tanto para hombres como para mujeres, son suaves, cálidas y perfectas para disfrutar de un maratón de Friends desde la comodidad del hogar. Además, su diseño minimalista con el logotipo de la serie las convierte en un accesorio indispensable para los verdaderos fanáticos.

Un éxito rotundo que no deja de sorprender

Esta colección ha demostrado una vez más la enorme popularidad que sigue teniendo Friends, incluso 30 años después de su estreno. Desde su lanzamiento, cada uno de los productos ha generado un gran interés entre los clientes, lo que ha llevado a que algunos de ellos se agoten rápidamente. Sin embargo, la gran demanda ha mantenido a Lidl trabajando para reponer el stock y seguir ofreciendo estos productos tan codiciados.

Es impresionante ver cómo una serie que comenzó en 1994 sigue teniendo un impacto tan fuerte en la cultura pop y en la vida cotidiana de sus seguidores. Las prendas de esta colección permiten a los fanáticos de Friends llevar consigo un símbolo de su serie favorita, todo por precios muy asequibles, algo que sin duda ha contribuido al éxito de esta colaboración con Lidl.

Si eres fan de Friends y todavía no has conseguido alguna de las prendas de esta colección, más vale que te des prisa. Con precios que oscilan entre los 4,99 euros de las camisetas y los 9,99 euros de las sudaderas, esta oportunidad única de celebrar el 30 aniversario de una de las series más queridas de todos los tiempos no durará mucho más. Así que, ya sea que estés buscando algo cómodo para estar en casa o una prenda que te recuerde a los buenos momentos en Central Perk, la colección de Friends en Lidl es la opción perfecta. ¡Corre antes de que se agote definitivamente!.