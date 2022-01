Citroën ha registrado un crecimiento importante en 2021 hasta registrar una cuota de mercado del 6,9% pese a los efectos de las distintas variantes del Covid-19 y el impacto de la crisis de los semiconductores en las matriculaciones de vehículos nuevos. La marca francesa de Stellantis ha logrado que los modelos AMI, C4 y Berlingo se sitúen como líderes en cada uno de sus segmentos. Un liderazgo que también se ha revalidado en el sector de vehículos comerciales ligeros con 22.800 unidades vendidas. Unos datos que prevén mejorar en 2022 o como mínimo igualar.

Así lo ha asegurado el director de Citroën España y Portugal, Nuno Marques, en un encuentro con los medios de comunicación para presentar el balance de 2021 y la visión de 2022. «Desde la marca estamos satisfechos con el resultado de este año, ya que hemos mejorado nuestra cuota de mercado reformando nuestra apuesta por el ‘made in Spain’ a nivel de comunicación a lo que hay que sumar la cantidad de lanzamientos que nos van a ayudar a potenciar las ventas», ha destacado el directivo portugués.

Respecto a las previsiones de ventas, Marques ha explicado que «hay demasiada incertidumbre -provocada por la falta de chips en el mercado- como para dar un cifra de ventas ya que va a ser un año en el que la normalidad no va a existir». No obstante, ha resaltado que «la información que tenemos es que 2022 va a ser un año de remontar, pero no esperamos que la situación de los mercados se estabilice antes de 2023».

Citroën ha logrado mejorar sus datos de electrificación en el mercado español con un crecimiento del 48% en eléctricos y un 147% en híbridos enchufables. En concreto, un 5% de las ventas y 7% de los pedidos del C4 Aircross han sido de vehículos de ‘cero emisiones’. Unos datos que desde la marca prevén mejorar en los próximos años ya que en 2025 toda su gama estará electrificada.

El director de la marca del doble chevron para España y Portugal ha mandado un recargo al Gobierno de Pedro Sánchez por el impacto que va a tener en las ventas el alza del impuesto de matriculación: «Alrededor de la mitad de la gama de la marca sufrirá la subida de tributos con un impacto de 4,75 puntos en el precio», cifra.

El ‘made in ESpain’

Citroën es la marca más producida en el mercado español y la única que tiene tres plantas -Zaragoza, Vigo y Madrid- con 8 modelos fabricados estratégicamente en España. «El 55% de las ventas en el mercado español son hechas dentro de las fabricas españolas», explica Marques.

«Son mas de 60 años en los que llevamos produciendo coches en España y de las fábricas españolas han salido 13 millones de coches de las fabricas españolas», añade. La marca busca potenciar su imagen ‘made in ESpain’ con la producción de vehículos eléctricos en las factorías españolas.