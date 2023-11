Cientos de autónomos y pequeñas empresas no están pudiendo poner en marcha su negocio porque la web del Ministerio de Industria para crear una empresa lleva diez días rota. Así lo confirman los afectados cuando se comunican con el Punto de Información al Emprendedor del Circe, plataforma pyme que permite la creación y cese de empresas de manera telemática.

«Con esta plataforma lo normal es que en 48 horas tengas todos tus papeles para abrir tu empresa. Ahora lleva diez días rota y no puedo poner en marcha mi empresa porque no arreglan el sistema informático y no puedo obtener el CIF y comunicarlo a la Agencia Tributaria para empezar a trabajar», explica un afectado que prefiere mantener el anonimato.

«Al principio pusieron un mensaje diciendo que se arreglaría en 24 horas, pero luego lo quitaron porque seguía rota. Luego me dijeron que en dos o tres días se arreglaba, y seguimos a 2 de noviembre con la web rota y sin poder trabajar», insiste este autónomo.

Este diario se ha puesto en contacto con el citado Punto de Atención al Emprendedor y ha confirmado que la web está inoperativa desde hace días, y que las llamadas de autónomos y emprendedores son constantes. Además, a uno de los afectados se le ha confirmado que la nueva web la hizo «una empresa privada».

De momento, la plataforma telemática no funciona y los autónomos que quieren poner en marcha su negocio no pueden. A través de esta web se pueden crear y cerrar empresas. «Lo normal es que rellenas los papeles de tu empresa, ellos los mandan al notario para que los firmes, los firmas y el notario los devuelve a Industria para que ellos se pongan en contacto con la Agencia Tributaria y te den el CIF, el alta en Hacienda, en Seguridad Social… En 48 horas puede estar todo listo y empezar tu negocio. ¡Si funcionara!», explica este afectado.

«Pero sin el número CIF no se puede dar de alta en la Seguridad Social ni comunicar actividades a la AEAT, ni se puede enviar la documentación al registro mercantil… Atados de pies y manos», insiste. Se puede crear una empresa por el sistema antiguo, pero se tarda mucho tiempo y tiene costes económicos. «La mayoría de autónomos lo hace por esta plataforma», señalan fuentes del sector.

Autónomos

Se trata de un nuevo golpe a los autónomos. El Gobierno de Sánchez ya ha subido las cotizaciones sociales a los empresarios y lo hará aún más en el futuro. Las empresas serán las que asuman la mayor parte de esas subidas, justificadas por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para poder garantizar las pensiones a los baby boomers, que están empezando en estos momentos a jubilarse.

Otra de las quejas del colectivo es el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que saca del mercado laboral a los que menos cobran y dificulta que pequeños negocios puedan contratar personal.