Fuentes de la CEOE confirman a OKDIARIO que el Ministerio de Trabajo y Economía Social, cuya titularidad ha sido revalidada por Yolanda Díaz, ha convocado a la patronal de las empresas «para dentro de una semana» y saben que «el salario mínimo (SMI), lo van a subir sí o sí, lo que ellos quieran». De hecho, los empresarios tomaron la delantera el pasado miércoles a la ministra de Sumar y propusieron aumentar el SMI desde los actuales 1.080 € (14 pagas) a 1.112 € brutos anuales en 2024 y 1.145,77 € en 2025. Por su parte, los principales sindicatos, UGT y CC.OO., han respondido a su vez a los empresarios con un día de decalaje y han cifrado la subida del SMI en el 3,7% o lo que marque la inflación de 2023. La guerra está servida.

El mismo día que la patronal presidida por Antonio Garamendi recibió la convocatoria del Ministerio de Díaz, los empresarios respondieron: «El salario mínimo no es de diálogo social porque es una potestad del Gobierno». Por ello, cuando «nos ha llamado para decirnos cuánto quiere subir el salario mínimo -como ha hecho las tres últimas vees que lo ha subido- pues hemos dicho: mira, vamos a decírselo ya».

Contratación pública

En el comunicado emitido el pasado miércoles, los empresarios ligan la subida del SMI a una vieja reivindicación: «La modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público» con el objeto de «repercutir el incremento del SMI en los contratos de ejecución» tal y como se recoge en el acuerdo marco entre organizaciones empresariales y sindicatos, el conocido como V AENC (el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva).

Como explican las fuentes de la CEOE, «el acuerdo dice que si el salario mínimo interprofesional sube, que se revisen los contratos»; pues no puede ser que éste «suba más de un 46%, y veremos hasta cuánto llega, y que no se haya subido el precio de los contratos», los convierte en «irrealizables». De hecho, se recuerda que precisamente, «se está sufriendo el tema de la revisión de los precios ya no sólo por la subida de la materia prima, sino por la subida unilateral por parte del gobierno del SMI».

Desde la CEOE recuerdan que a este Gobierno «se llena la boca de decir que hay que pagar a los trabajadores, pero si a la empresa no se le revisa un contrato público, está en riesgo de cerrar o de no poder pagar lo que corresponda a los trabajadores». Por ejemplo, el caso de «una empresa de seguridad que va a salario mínimo, el beneficio mínimo y luego, utilizan mano de obra: si no revisas la mano de obra y el salario mínimo lo suben de manera unilateral, ¿aquí quién va a sufrir?».

Aunque sindicatos ultiman su posición conjunta, la CEOE ya muestra sus cartas y asegura a este periódico que la reunión con Trabajo tendrá lugar la próxima semana, por lo que todo apunta a que la subida del salario mínimo será conocida antes del final del año.