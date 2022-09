El oportunismo de Carrefour al recoger el guante de Yolanda Díaz con su oferta de 30 productos por 30 euros tiene un objetivo: frenar la fuga de clientes que la compañía francesa lleva experimentando desde el pasado mes de abril. Una pérdida de clientes que le ha llevado a reducir su cuota de mercado tanto en España y Francia, mercados en los que se mantiene como segundo cadena de distribución.

Carrefour se adelantó al plan de limitar el precio de algunos productos como propone la titular de Trabajo. En concreto, la compañía ha lanzado una campaña en la que ofrece una cesta de 30 productos básicos a 30 euros. El pasado lunes se ha hecho pública la lista de la compra de 30 productos que la cadena francesa ofrece a 30 euros y, en contra de lo que pedía Díaz, no incluye proteínas y frescos ni una cesta específica para celíacos. Galletas, mermelada, pan de hamburguesa, chocolate blanco o zumos son algunos de los productos que se incluyen en esta lista, todos ellos de marca Carrefour. Sin embargo, en esta cesta de la compra no hay cabida para carnes, pescados, frutas y verduras frescas.

Esta estrategia de Carrefour -que le llevo a reunirse en solitario con los comunistas Díaz y Garzón- podría tener un objetivo publicitario, con el fin de paliar la pérdida de clientes que están registrando en los últimos meses. Según los datos de la consultora Kantar, Carrefour alcanzaba una cuota de mercado del 20,2% en Francia durante el pasado mes de marzo, una cifra que ha llegado a reducirse hasta el 19,6%. Algo similar a lo que ha ocurrido en España, donde su cuota de mercado se ha reducido en dos décimas hasta el 9,6%, lo que le aleja de su principal competidor: Mercadona.

Y lo cierto es que la estrategia de ser noticia la ha conseguido, aunque no para bien en todo los casos. Su apoyo a Díaz no contento a sus principales competidores que sí rechazan la propuesta de limitar los precios. El director general de la patronal de supermercados Asedas, Ignacio García Magarzo, ha asegurado que no es «buena» la idea de elaborar una cesta básica común porque «no es coherente con la estructura de la distribución comercial española».

«El mercado está muy repartido y mucho menos concentrado que en otros países. No se trata de hacer un acuerdo con algunas grandes distribuidoras, sino que hay que implicar a cien cadenas de supermercados y al comercio especializado de alimentación, que es el líder en fresco», ha apuntado García Magarzo, en representación de Mercadona, Lidl, DIA y otras enseñas regionales. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) -como El Corte Inglés-, Javier Millán-Astray, ha lamentado que se estén «arrojando sombras sobre el comportamiento de la distribución, que está siendo responsable».

Además, el valor nutricional de la cesta de Carrefour deja mucho que desear. Y es que el 36% de los productos que componen la lista no cumple los estándares de calidad mínimos establecidos por el propio Gobierno. Seis de ellos no pasan de la calificación C del baremo Nutri-Score del Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, e incluso uno tiene la peor calificación, posible, E (zumo de naranja). El resto son galletas de desayuno, mermelada, caldo de pollo y té al limón. Otros productos que no incluyen la calificación de Nutri-Score de forma sospechosa también obtienen un rating de mediocre o malo según algunas aplicaciones que miden la calidad de los alimentos. Se trata de chocolate blanco, sal y panecillos para hamburguesa.