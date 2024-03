Buenas noticias: estos son los gastos que no sabías y que puedes desgravarte en la declaración de la Renta. Con la próxima llegada de abril, se abrirá el telón para uno de los actos administrativos más importantes que tenemos como contribuyentes: la presentación de la Declaración de la Renta 2024 correspondiente al ejercicio 2023. Este período, que se extiende hasta el mes de junio, no solo es un momento para cumplir con las obligaciones fiscales, sino también una oportunidad para optimizar nuestra economía personal. Y es que, aunque no todos los contribuyentes lo saben, existen ciertos gastos que pueden ser desgravados, reduciendo así la carga tributaria.

De este modo, si te encuentras preparando ya tu declaración de la Renta o tienes pensado recurrir a alguna de las aplicaciones que te pueden ayudar a ello, es esencial conocer los detalles y las novedades que pueden influir en nuestra declaración, especialmente aquellos gastos que, aunque pasen desapercibidos, pueden significar un alivio fiscal significativo.

Los gastos que no sabías y que puedes desgravarte

La legislación fiscal española ofrece ciertas ventajas que pueden ser aprovechadas por los contribuyentes que están atentos. Los gastos escolares, por ejemplo, son un área donde se pueden obtener beneficios fiscales, especialmente teniendo en cuenta que la educación de los hijos representa una parte considerable del presupuesto familiar. La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) establece claramente qué gastos escolares son deducibles, pero es importante recordar que, al estar este tributo cedido parcialmente a las comunidades autónomas, existen particularidades regionales que pueden resultar en deducciones adicionales.

En el contexto actual, son muchas familias las que hacen frente a distintos gastos escolares. Se estima que el coste medio de la ‘vuelta al cole’ puede ascender a aproximadamente 2.189 euros por niño, una cifra que no pasa desapercibida en el presupuesto familiar. Por tanto, es fundamental estar al tanto de las deducciones aplicables en cada comunidad autónoma para maximizar el retorno fiscal.

Deducciones por Comunidades Autónomas

Cada comunidad autónoma en España tiene su propio conjunto de reglas y límites en cuanto a las deducciones fiscales por gastos escolares. Por ejemplo, en Asturias, los contribuyentes pueden deducir los gastos en libros de texto y material escolar, con límites que varían según el tipo de familia y la base imponible total. Además, la cantidad deducible por hijo puede aumentar o disminuir dependiendo de si la tributación es individual o conjunta.

En Aragón, las condiciones son parecidas, pero con el añadido de una deducción del 20% para los residentes en zonas rurales con riesgo de despoblación. Mientras tanto, en Andalucía, se permite una deducción del 15% en gastos escolares o extraescolares, con un tope de 150 euros anuales por hijo.

Las Islas Baleares ofrecen deducciones por gastos en libros de texto para varios niveles educativos, con la posibilidad de deducir hasta 220 euros por hijo, y un 15% adicional en gastos de idiomas extranjeros, con un máximo de 110 euros por hijo. Además, se contempla una deducción de hasta 1.760 euros por descendiente que estudie fuera de la comunidad autónoma y dependa económicamente del contribuyente.

En las Islas Canarias, los gastos deducibles incluyen material escolar, libros de texto, transporte, uniforme escolar, comedor y refuerzo educativo, con un límite de 120 euros para el primer hijo y 60 euros adicionales a partir del segundo.

En Castilla-La Mancha, además de la compra de libros de texto, se puede deducir el 15% de lo invertido en actividades educativas diversas. Por su parte, en la Comunidad Valenciana, los contribuyentes desempleados pueden deducir 110 euros anuales por hijo escolarizado.

Finalmente, Extremadura, Murcia y Madrid también ofrecen deducciones por gastos escolares, con variaciones en los porcentajes y límites máximos deducibles por hijo, así como en los tipos de gastos que se pueden incluir.

Las fechas clave de la declaración de la Renta

Además de conocer bien estos gastos que podemos deducir de nuestra próxima declaración de la Renta, es también importante saber cuáles son todas las fechas de la campaña de la Renta 2024. De este modo, para el ejercicio fiscal de 2024, los contribuyentes deben marcar en sus calendarios el período comprendido entre el 3 de abril y el 1 de julio, que son las fechas establecidas para la presentación de la Declaración de la Renta correspondiente al año 2023. Durante este lapso, se podrá realizar la presentación tanto de forma digital como en persona.

3 de abril : Se da inicio al proceso de presentación de la Declaración de la Renta del año 2024 por vía electrónica.

: Se da inicio al proceso de presentación de la Declaración de la Renta del año 2024 por vía electrónica. 7 de mayo : Se habilita el servicio de asistencia telefónica para facilitar el proceso de presentación de la declaración.

: Se habilita el servicio de asistencia telefónica para facilitar el proceso de presentación de la declaración. 3 de junio : Se abre la posibilidad de recibir asistencia presencial en las oficinas para aquellos que prefieran o necesiten realizar su declaración en persona.

: Se abre la posibilidad de recibir asistencia presencial en las oficinas para aquellos que prefieran o necesiten realizar su declaración en persona. 26 de junio : Fecha tope para aquellas declaraciones que conlleven un pago y deseen domiciliar el importe en una entidad bancaria.

: Fecha tope para aquellas declaraciones que conlleven un pago y deseen domiciliar el importe en una entidad bancaria. 1 de julio: Último día para presentar la Declaración de la Renta del ejercicio 2023/2024.

Es importante tener en cuenta estas fechas para evitar contratiempos y asegurarse de cumplir con las obligaciones fiscales dentro del plazo estipulado.