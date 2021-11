La posibilidad de una fusión entre Banco Santander y Bankinter que adelantó OKDIARIO en exclusiva el viernes es la mejor opción para la salida de Jaime Botín del accionariado, según la banca de inversión. De hecho, varias entidades especializadas se han ofrecido al banco que dirige Dolores Dancausa para llevar a cabo la operación, según fuentes del sector.

Estas fuentes explican que varios bancos de negocios se han acercado en las últimas semanas a Bankinter para proponerles la operación con la intención de ganar el contrato para ejecutarla. Es lo que se conoce como «pitch» en la jerga del sector. De momento, ninguna de las dos entidades ha contratado a asesores, ya que las conversaciones están en una fase muy inicial.

A juicio de estas entidades, ahora es un buen momento para poner en marcha una posible venta, ya que el mercado ha mejorado mucho su actitud hacia el sector bancario en los últimos meses, y podría haber interés por una colocación del 23,2% que posee actualmente Botín en Bankinter o para una fusión.

Es más, estos bancos de inversión sostienen que el Santander es la mejor opción para Bankinter, por dos razones principales. La primera es que es el banco que obtendría mayores sinergias en una fusión con la entidad naranja porque es el que tendría mayor capacidad para reducir plantilla y oficinas. CaixaBank también las obtendría, pero no puede acometer ahora otra operación en plena digestión de Bankia.

Santander se puede financiar más barato

La segunda razón es que Santander, por su tamaño, es quien puede financiarse más barato en una hipotética ampliación de capital para absorber a Bankinter, más allá de la que tendría que abordar para el canje de la fusión. A cualquier otro posible interesado le saldría bastante más caro apelar al mercado.

No sería necesaria una ampliación tan grande como la que requirió el Banco Popular (7.000 millones), dado que Bankinter no tiene problemas de solvencia, pero tal vez le convendría a Ana Botín reforzar sus recursos propios con la operación. Por el contrario, CaixaBank no ha realizado ampliación tras absorber a Bankia.

Como informó OKDIARIO, Banco Santander y Bankinter han mantenido contactos preliminares de cara a una posible integración después de que Jaime Botín -tío de Ana Botín- haya expresado su deseo de desprenderse del 23,2%. Ahora bien, una operación así tiene que tener sentido estratégico para Santander, es decir, se tiene que justificar por las sinergias. Asimismo, tiene que acordarse una ecuación de canje con una valoración aceptable para las dos partes.

En esta posible operación también influye la presión del Banco Central Europeo para que Jaime Botín deje de ser el principal accionista de Bankinter tras su condena a tres años de prisión por contrabando de un Picasso.