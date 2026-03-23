La guerra de Irán puede tener unas consecuencias muy graves para la economía española si, como todo parece indicar, se alarga más de lo que los mercados preveían inicialmente. Así, la banca trabaja ya con un escenario en que el paro vuelva a repuntar con fuerza, lo que provocará un aumento de la morosidad hasta niveles del 5%, según fuentes del sector.

«Según los números de la banca, si la guerra dura tres meses, la morosidad se va a ir al 5%, y la de empresas va a sufrir especialmente. Y si el conflicto se encalla, prevén que el paro va a subir bastante», explica una de las fuentes.

Esta cifra de morosidad supondría casi duplicar la tasa actual, que se encuentra en el 2,71% del crédito total al cierre de 2025 (últimos datos disponibles). No obstante, ese 5% todavía está muy lejos de los niveles de la crisis financiera, cuando la mora llegó al 13,62% y provocó la quiebra generalizada y el rescate de las cajas de ahorros, así como enormes pérdidas al conjunto del sector.

Sin llegar a esos extremos, duplicar la tasa de morosidad actual tendría un impacto muy duro en la banca, que tendría que dotar grandes provisiones (que suponen pérdidas en sus resultados), lo que implicaría la imposibilidad de mantener los beneficios récord del sector en 2025. Asimismo, las entidades con mayor riesgo en sus créditos podrían tener problemas, puesto que su tasa de mora sería superior a la media.

En cuanto al paro, varios organismos internacionales ya han advertido de un frenazo del crecimiento económico, que traería consigo el consiguiente aumento del desempleo. Así, el Fondo Monetario Internacional ha rebajado dos décimas su previsión de crecimiento para España por el conflicto de Irán, pero sin contemplar un escenario en que éste se enquiste.

El Banco Central Europeo también ha empeorado sus previsiones de crecimiento e inflación para el conjunto de la zona euro, si bien no las ha detallado por países. En todo caso, todos los organismos coinciden en un frenazo a la actividad económica y un aumento de la inflación, es decir, un escenario que podría desembocar en la temida estanflación si la guerra de Irán se prolonga en el tiempo. Y más aún si se mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz.

Si la guerra se prolonga…

Un escenario que no es nada descabellado, como han alertado los fondos de inversión consultados por Bank of America: la mayoría sitúa la duración más probable de la fase activa de la guerra de Irán entre uno y tres meses, si bien una parte relevante del mercado no descarta que las tensiones se prolonguen durante más tiempo. De hecho, un 17% de los encuestados anticipa más de tres meses de enfrentamiento.

Asimismo, la previsión para el petróleo es de una media de 80 dólares en el conjunto de 2026, pero con picos de hasta 200. Ahora bien, los analistas de Bank of America advierten de que un choque que afectara a todo el segundo semestre podría llevar el precio medio de 2026 a 100 dólares, con máximos potenciales de hasta 160 dólares.