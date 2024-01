La subida de las pensiones aprobada por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, para este 2024, un 3,8% de media para las contributivas, será prácticamente nula para algunos pensionistas por el incremento inmediato del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ligado a la pensión. Algunos jubilados cobrarán más, pero habrá otros que los 109 euros mensuales de subida que supone ese 3,8% se quedará en poco más de cinco euros netos. Los otros 104 euros mensuales de la subida a la que tiene derecho este pensionista volverán a las arcas públicas por el IRPF, como muestra la imagen -una carta enviada por el Ministerio de Seguridad Social a un jubilado para informarle sobre su nueva paga-.

Este pensionista cobraba mensualmente (14 pagas) 2.860,84 euros brutos que, tras la subida de las pensiones decretada por Sánchez para este año, pasará a cobrar 2.969,55 euros. Se trata de un incremento bruto de algo menos de 109 euros mensuales.

Sin embargo, el tipo de IRPF que pagaba este jubilado era del 17,92% que ahora pasará a ser este año del 20,73%. El resultado es que la pensión de este contribuyente va a pasar de 2.348,18 euros netos al mes a 2.353,96 euros. Son menos de cinco euros netos al mes.

Esta es la realidad de la subida de las pensiones en algunos casos. El PP ha criticado que el Gobierno es el que gana con la subida de las pensiones vía IRPF. Hasta noviembre del año pasado los ingresos públicos por el impuesto de la renta de los pensionistas han subido casi un 20%, según datos de la Agencia Tributaria.

El PP ha distribuido unos cálculos en los que asegura que mientras la recaudación por impuestos ha subido un 32% desde noviembre de 2018, año que Sánchez alcanzó el poder tras una moción de censura contra Mariano Rajoy que fue apoyada por el PNV, mientras que la recaudación por IRPF se ha incrementado en un 44%.

En opinión de la oposición, estos datos demuestran que han sido los trabajadores quienes han soportado la mejora de la recaudación. Sólo entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023 los ingresos de las arcas públicas por el IRPF han supuesto el 75% del total, según el PP.

Fuentes del Gobierno han restado importancia a los cálculos del PP y explican que el IRPF es un impuesto gradual, «paga más quien más cobra y quien más tiene». «Así es y así era también con el PP. Si sube la pensión, sube también el IRPF que se paga y puede que haya algún caso particular. Pero así es el impuesto. Con el PP no subía el IRPF de las pensiones, eso seguro, porque como no subían las pensiones», señala.

Pensiones: Sánchez las sube un 3,8%

Otra de las críticas que se ha hecho desde la oposición a la decisión de Sánchez de subir todas las pensiones contributivas un 3,8%, en línea con el IPC del año, es que afecta a todos los pensionistas por igual, sea cual sea su pensión. De esta forma, un pensionista que cobre 1.000 euros va a ver mejorada su paga un 3,8%, igual que el que reciba 2.300 euros.

Así lo hizo este Gobierno también en 2023, cuando elevó todas las pensiones un 8,5% porque eso fue lo que subió el IPC. El año pasado todas las pensiones subieron un 8,5%, las más altas y las más bajas, y este año Sánchez ha vuelto a repetir la decisión. Suben más las pensiones no contributivas.

Otro de los problemas derivados de este incremento de las todas las pensiones, es el aumento del gasto de la Seguridad Social y del consiguiente incremento del déficit del organismo. El descuadre de las cuentas de la Seguridad Social se ha elevado a 116.000 millones a cierre de noviembre pese a la mejora del empleo y el alza de las cotizaciones sociales aprobado por el Gobierno.

Los afiliados a la Seguridad Social superan los 20,5 millones y las cotizaciones han subido un 0,6% -0,5% a cargo de la empresa y un 0,1% a cargo del trabajador-. Este año 2024 subirán un poco más, hasta el 0,7%, con el objetivo de pagar las pensiones de los llamados baby boomers.

Pero el déficit sigue subiendo y las cuentas sólo se sostienen gracias a las aportaciones del Gobierno vía Presupuestos Generales del Estado. Esa es precisamente la crítica que hizo la AIReF, que ha pedido un plan serio de consolidación fiscal.