Los arquitectos dejan claro por qué en Rusia pagan menos en calefacción que en EEUU: el secreto radica en usar simplemente lana de roca para envolver la casa

Conseguir que la casa conserve el calor durante el invierno no es algo que dependa tan sólo de subir la calefacción. De hecho el aislamiento de paredes, cubierta, ventanas y otros elementos de la envolvente puede ser lo que marque la diferencia en el consumo energético de una casa, especialmente cuando las temperaturas exteriores son bajas. Así lo podemos ver explicado en un vídeo de TikTok en el que revelan la solución que se suele utilizar en países con climas fríos tal y como es el caso de Rusia. Consiste en recubrir las fachadas con paneles de lana de roca para limitar las pérdidas de calor y conseguir que la temperatura interior se mantenga durante más tiempo.

El vídeo compara el sistema que usan las viviendas rusas con las construcciones de madera de Estados Unidos y atribuye parte de la diferencia en el gasto de calefacción a esa capa aislante exterior. Con el recubrimiento que colocan parece que ahorran bastante en la factura, aunque no podemos olvidar que a esta le afecta también el precio de la energía, el sistema de calefacción, el clima o el propio edificio, pero lo que sí está claro es la eficacia que tiene la lana de roca que reduce la transferencia de calor a través de la envolvente y puede emplearse en fachadas exteriores, además de conservar sus prestaciones durante años si se instala correctamente.

Por qué en Rusia pagan menos calefacción: el secreto está en la lana de roca

La escena que muestra el vídeo muestra como los trabajadores preparan la fachada, distribuyen paneles de lana de roca por toda la superficie exterior y los fijan hasta formar una capa prácticamente continua. Después se completa el sistema con los elementos de protección y revestimiento necesarios. En fachadas ventiladas, por ejemplo, es habitual que el aislamiento quede protegido tras una cámara de aire y un acabado exterior diseñado para soportar el viento y las condiciones meteorológicas.

No se trata de una técnica exclusiva de Rusia. La lana mineral se utiliza en numerosos países aunque eso sí, la instalación para que funcione como debe, tiene que ser precisa: dejar huecos, comprimir mal el material o crear discontinuidades reduce su eficacia y favorece la aparición de puentes térmicos.

Por qué la lana de roca consigue conservar el calor

Su funcionamiento tiene mucho que ver con la estructura del propio material. Entre sus fibras queda atrapado aire prácticamente inmóvil, que dificulta el paso del calor entre el interior y el exterior de la vivienda. Durante el invierno esto permite que parte de la energía generada por la calefacción permanezca más tiempo dentro de la casa, en lugar de perderse rápidamente a través de las paredes de modo que la la mejora puede ser importante, aunque no existe un porcentaje de ahorro idéntico para todas las viviendas si se tiene en cuenta lo que mencionan los expertos, que tiene que ver con el estado inicial del edificio, el espesor colocado y el conjunto de su envolvente. Por esa razón, el 60% mencionado en el vídeo no debería interpretarse como un ahorro garantizado para cualquier casa.

No sólo sirve para combatir el frío

La lana de roca tiene otra característica que explica su utilización en fachadas: no es combustible. Los productos de este material pueden soportar temperaturas muy elevadas y se emplean también como parte de soluciones de protección frente al fuego. A ello se suma su comportamiento frente a la humedad, ya que determinados productos de lana de roca son repelentes al agua y permeables al vapor, una combinación que facilita que la envolvente pueda evacuar humedad sin perder sus características térmicas.

Otro aspecto relevante es su estabilidad. A diferencia de materiales que pueden deformarse con el paso de los años, la lana de roca está diseñada para conservar su forma y sus propiedades durante largos periodos. Esto resulta especialmente importante en una fachada, donde cualquier hueco que aparezca entre las placas puede convertirse en una vía de escape para el calor.

El aislamiento importa más que poner la calefacción más alta

La idea que hay detrás del vídeo que os dejamos a continuación es, en realidad, bastante sencilla: calentar una vivienda mal aislada obliga a reponer continuamente la energía que se está escapando. Pero en una casa con una envolvente térmica más eficaz, es evidente que la calefacción necesita trabajar menos para mantener una temperatura similar. Por eso las actuaciones sobre fachadas, cubiertas y filtraciones de aire figuran entre las medidas habituales para reducir el consumo energético de los edificios y el uso de la lana de roca, muy extendido en países como Rusia, parece ser la solución que marca la diferencia con respecto a lo que se hace en otros lugares. Podemos entender entonces, que una buena capa de aislamiento no genera calor, pero evita que buena parte del que ya se ha pagado termine saliendo por las paredes.