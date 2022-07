Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles, ha expresado que una de las cosas a las que aspira «es irme a la cama con el deber cumplido y la satisfacción de hacer las cosas bien». Defiende, además, y así lo ha expresado en su intervención en las II Jornada OKTURISMO de OKDIARIO, que «en España todos los empresarios de turismo hemos empezado de cero, somos el ejemplo de ser empresarios de verdad, nuestro sector ha hecho cosas encomiables, diría que incluso hemos inventado las vacaciones, el sol y la gastronomía a los turistas extranjeros».

Catalán es uno de los empresarios clásicos de nuestro país, es conocido por todo el mundo, ya que antes de crear AC Hoteles, impulsó la cadena hotelera Navarra Hoteles, conocida como NH. Pero también es muy aplaudido por su manera expresar sus opiniones, siempre muy transparentes, así como por sus alianzas empresariales como fue el caso en 2010 con la cadena Marriot’s, una de las más fuertes del mundo con 160 millones de usuarios a nivel mundial.

«Aquella alianza se cerró con Bill en una comida. Tiene 90 años y le mandé una carta hace unas semanas, siempre lo hago manuscrito, donde le decía que tiene que decir que cumple 60 más 30 porque ‘estos cabrones nos quieren jubilar’. Su hijo me ha contado que ha enmarcado la carta. Con esto quiero decir que tenemos muy buena relación», ha explicado Catalán.

Ha afirmado también, aunque no ha querido desvelar nada, que AC Hoteles va «a dar pronto una sorpresa, eso sí, siempre es el mismo sector porque ya hemos aprendido mucho a lo largo de los años, sobre todo en lo que no hay que hacer».

La clave del éxito para Catalán es la siguiente: «Un 33% de inteligencia, un 33% de suerte y un 100% de trabajo. Lo importante no es caer en los negocios, sino tener la capacidad de levantarte rápido. Y eso en España es complicado porque debemos cambiar la legislación y que todo sea más ágil, como en EEUU».

También ha defendido que «la generación de hoy vive una época muy diferente a la mía, no tiene nada que ver a la hora de impulsar negocios. Ahora los planes estratégicos duran 10 minutos e insisto: mi historia es la de mi generación y estaba en una España donde todo estaba por hacer».

Ha relatado, además, la historia de su vida, la relación con su padre y los negocios de éste como proceso de aprendizaje. «Mi padre era taxista, pero se casó muy bien. No porque mi madre tuviera mucho dinero, sino porque a través de un tío de la familia, que era cura, el ministro de la vivienda con Franco, le dio a mi madre una gasolinera que tenía un restaurante de carretera donde aprendí todo. Ni Harvard, ni nada. Allí, entre copas, comidas y Farias, aprendí mucho», ha explicado divertido.

«En mi época, como digo, estaba todo por hacer. Pero, además, aplico la frase: ‘Si el padre es pastor, el hijo debe ser ganadero’. Así es como se crece. También decía mi padre: ‘Más vale un mal cajón que puesto en la diputación’. Se quería terminar una carrera y trabajar en la Administración y creo que ésta es gigante e ineficaz y repetida. Es que no está de moda ser empresario, aunque también hay chavales que están haciendo muchas cosas, aunque es posible que falte cultura empresarial».

Cree, además, que hay varias cosas que han ayudado a que el turismo español siga creciendo. «La gastronomía ha dado un gran salto, a nosotros la alianza con Marriot’s nos ha favorecido porque nuestros clientes vienen de la tarjeta de fidelización que tiene 160 millones de usuarios, así como las celebraciones que se están llevando a cabo en Madrid, por ejemplo, el Master de Tenis va a durar un total de 13 días, va a ser igual que el de París, y traerá a más gente a la capital. Eso sin contar lo que está haciendo Florentino Pérez con el Bernabé, esto va a ser una revolución porque subirán los precios de los hoteles alrededor al ser uno de los espacios de congresos más importantes de Europa», ha expuesto.

Sobre la situación general del país, Catalán ha señalado que a él no le gustaría ser gobernante en estos momentos. «Tomar decisiones en este escenario es muy complicado, tenemos una deuda importante como primero y, bueno, con respecto a la sostenibilidad, tenemos que pensar en comer y luego pensar en verde. Además, la guerra de Ucrania va a marcar mucho el panorama», ha expresado.

Con respecto a la inflación, que está por encima del 10% –una cifra que no se superaba desde los años 80–, ha señalado la maniobra del BCE subiendo los tipos de interés, pero luego vendrá el proceso de retocar los sueldos de los funcionarios. «El panorama está para que se lleven a cabo unos súper pactos de la Moncloa económicos, se requiere sentido común para solucionar esto. Desde luego, a mí no me gustaría ser gobernante en esta legislatura. A Sánchez no le pueden pasar cosas peores».

Cree también Catalán que se debe combatir «la economía sumergida, hacer una mejor gestión del dinero para alcanzar cosas importantes», sin embargo, «a nosotros nos ha tocado una guerra civil económica muy importante y el país está para los grandes acuerdos que den soluciones».

«Estamos en un momento de mucha demagogia, hemos pasado del todo por la patria a todo por el voto. Eso es lo cierto. Pero, bueno, ahora mismo los impuestos no van a subir porque estamos con elecciones a la vuelta de la esquina», ha concluido.