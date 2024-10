Ana Botín da el toque de campana en la Bolsa de Nueva York para dar la bienvenida a Openbank en EEUU

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha dado este lunes el toque de campana de cierre de sesión en la Bolsa de Nueva York para dar la bienvenida a Openbank al parquet de Wall Street. Ana Botín ha presidido, así, el desembarco en Estados Unidos de Openbank, la entidad 100 % digital del grupo bancario.

Openbank ha empezado a operar oficialmente este lunes en el país americano con el objetivo de expandir el negocio minorista y de consumo de Banco Santander en EEUU, según ha informado la entidad en un comunicado.

«Openbank es mucho más que un banco digital que nuestros clientes adoran: es el resultado de nuestra profunda convicción de que, para ser los mejores para nuestros clientes y accionistas, construir e implementar nuestra propia pila tecnológica completa de principio a fin es esencial para lograr un crecimiento sostenible y rentable», ha publicado Botín en un mensaje en las redes sociales.

Asimismo, la presidenta del Banco Santander ha celebrado que este paso les dará una «ventaja competitiva sostenible en cuanto a costos» y ha felicitado a todos los equipos agradeciendo especialmente a un invitado «excepcional», el golfista Jon Rahm.

Ana Botín ha dicho en redes que «el lanzamiento en todo Estados Unidos de Openbank, por Banco Santander -un banco con 168 millones de clientes en todo el mundo- es un momento decisivo para nosotros. Openbank ofrece la mejor cuenta de ahorros de alto rendimiento de Estados Unidos: sencilla, rápida y con una tasa competitiva. Es la banca simplificada».

Today’s US nationwide launch of @Openbank by @bancosantander -a bank with 168mm customers globally- is a pivotal moment for us. Openbank offers the best high-yield savings account in America: simple, fast, with a competitive rate. It is banking made easy. https://t.co/ua8p4sHkfH https://t.co/DcUcCXRcRU

— Ana Botín (@AnaBotin) October 21, 2024