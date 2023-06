El Índice de Precios de Consumo (IPC) no experimentó variación en mayo en relación al mes anterior, pero recortó nueve décimas su tasa interanual, hasta el 3,2%, su menor nivel desde julio de 2021, debido al abaratamiento de los carburantes y de los alimentos, que moderaron el crecimiento de sus precios nueve décimas, hasta el 12%. No obstante, si desgranamos los datos, nos encontramos que no son tan buenos como intenta vender el Gobierno de Pedro Sánchez -a un mes de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 26 de julio-, ya el precio de la gasolina ha subido casi un 15% en lo que va de año.

Según los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la gasolina en las estaciones de servicio acumula una subida del 12,8% en lo que va de año, mientras el diésel registra una caída de su precio de 4,2% en los cinco primeros meses de 2023, tras la eliminación del descuento de 20 céntimos en el combustible que puso en marcha el Ejecutivo par hacer frente al subidón de los precios por la invasión rusa de Ucrania.

Aunque los precios se han estabilizado y en los monolitos de las estaciones de servicio en España ya no se ven los más de dos euros el litro que llegó a alcanzar la gasolina y el diésel en los meses de verano de 2022, las cifras están lejos de reflejar una factura final normal y el combustible en España sigue unos 50 céntimos o 60 céntimos por encima de su coste habitual.

Tercera semana al alza

No obstante, los datos no reflejan un cambio de tendencia o una bajada de precios en las estaciones de servicio en España, ya que el precio medio de los carburantes ha encadenado esta semana su tercera alza consecutiva, tras la espiral bajista de los últimos meses que llevó al gasóleo y la gasolina a situarse en niveles por debajo de los anteriores al estallido de la guerra de Ucrania.

En concreto, el precio medio del diésel ha repuntado esta semana un 0,5% con respecto a hace siete días, para situarse en los 1,424 euros el litro, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE). Por su parte, el precio medio del litro de gasolina, que venía hace dos semanas de registrar caídas durante más de un mes, ha subido esta semana un 0,37%, para escalar hasta los 1,594 euros el litro.

El diésel sigue más barato

Con estos últimos encarecimientos, el precio del litro de gasolina vuelve a situarse así por encima de los 1,594 euros que registraba antes del estallido de la guerra de Ucrania por la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, aunque el diésel se mantiene por debajo de los 1,479 euros a los que ascendía en esas fechas.

Mientras, el diésel sigue por decimoctava semana seguida por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual de antes de la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 y hasta mediados de febrero de este año, cuando se rompió esa dinámica.