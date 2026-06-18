Alerta en el mercado de pisos y residencias universitarias: las búsquedas de alojamiento se disparan un 28%

Los más de 300.000 estudiantes que se ha presentado a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) empiezan a incorporarse a un mercado del alquiler marcado por la escasez de oferta y la elevada demanda en las principales ciudades universitarias. En un contexto de fuerte presión sobre el acceso a la vivienda en España, la búsqueda de alojamiento para el próximo curso ha aumentado un 28% respecto al año anterior, según datos de HousingAnywhere.

Los datos de la plataforma reflejan que el interés por buscar vivienda aumentó un 18% únicamente durante el pasado mes de mayo, lo que demuestra una creciente tendencia a adelantarse ante la escasez de oferta en los principales destinos universitarios. De hecho, el 44% de las reservas formalizadas ese mes ya se dirigían a traslados previstos para agosto y septiembre, cuando tradicionalmente estas gestiones solían posponerse a fechas más cercanas al inicio de curso

Búsqueda de pisos para el próximo curso

Madrid, Barcelona y Málaga encabezan el crecimiento de la demanda en España. Los datos indican que ciudades como Madrid y Barcelona siguen concentrando una parte muy significativa de la movilidad estudiantil. En concreto, Madrid registró un aumento del 26% en las búsquedas de alojamiento durante mayo respecto al mes anterior, mientras que Barcelona anotó un incremento del 23%. Junto a ellas, otras ciudades universitarias también han experimentado subidas relevantes. Málaga creció un 22%, Sevilla un 12% y Valencia un 10%. «Encontrar un piso de alquiler siendo estudiante es todo un reto, ya que la asequibilidad sigue siendo un obstáculo y las ciudades se enfrentan a limitaciones de oferta», señala Antonio Intini, CEO de HousingAnywhere.

Habitaciones

Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, seguida de Palma de Mallorca en (617,31 euros) y Valencia (616,74 euros), según el portal inmobiliario Pisos.com. Por encima de los 500 euros también se encuentran Madrid (587 euros), Santa Cruz de Tenerife (504 euros) y San Sebastián (555 euros), mientras que superando los 400 euros figuran Cádiz (473,50 euros), Bilbao (461 euros), Málaga (455,36 euros), Vitoria (422 euros) y Santander (415 euros).

En el tramo inferior, por debajo de los 300 euros, únicamente 11 capitales españolas mantienen precios más asequibles para compartir piso: Albacete (298 euros), Orense (296), Ciudad Real (283,48), Salamanca (277), Cuenca (270), Jaén (250), Zamora (250), Córdoba (248), Palencia (246), Burgos (245), Cáceres (220) y Badajoz (211).

En lo que respecta a la oferta, hasta 44 capitales han registrado un incremento en el número de habitaciones disponibles durante el último año. Los aumentos más significativos se observan en Segovia (86%), Ourense (76%), Zamora (72%), Valencia (68%) y Las Palmas de Gran Canaria (67%).

Entre los principales mercados, la oferta también ha crecido en Alicante (43%), San Sebastián (39%), Palma (30%), Madrid (28%), Sevilla (23%), Málaga (20%), Bilbao (15%) y Barcelona (3%). En contraste, las mayores reducciones se han producido en Ceuta (-59%), Pamplona (-31%), Castellón de la Plana (-24%) y Zaragoza (-5%).

El número de personas interesadas por cada habitación ha aumentado un 6% en el último año. En total, 22 capitales han registrado incrementos superiores al 30%, especialmente Ceuta (168%), Huesca (140%), Castellón de la Plana (124%), Zaragoza (121%) y Pamplona (108%).

Residencias universitarias

Nunca había existido un interés tan elevado por las residencias como en la actualidad. Consultoras inmobiliarias como Atlas Real Estate sitúan las tasas de ocupación entre el 95% y el 100% en ciudades universitarias con gran proyección internacional como Madrid y Barcelona, pero también en otras con menor peso exterior como Bilbao y San Sebastián.

En el caso de Valencia y Murcia, la ocupación alcanza alrededor del 95% de las plazas disponibles, mientras que en otras capitales universitarias como Salamanca, Málaga o Sevilla se sitúa ya en torno al 90%. Esta saturación de la demanda, que el sector describe como una tendencia «in crescendo», ha llevado a estimar la necesidad de casi medio millón de camas adicionales en España en los próximos años.

«Antes el piso compartido era nuestra principal competencia y había que estar al mismo nivel de precio o por debajo. Ahora los pisos se han encarecido muchísimo y eso nos favorece», comenta la CEO de Resa, Marta Sánchez Serrano, al diario ABC. Y añade: «Lo normal es que se queden en primer y segundo curso universitario, aunque nosotros estamos intentando alargar las estancias porque los estudiantes más veteranos ayudan muchísimo a crear comunidad. Especialmente en carreras exigentes, como ingenierías, la residencia no es solo alojamiento: también es una forma de estudiar con gente de tu carrera y sacar adelante los estudios».

Movilidad europea

Según estimaciones del ICEX, alrededor de nueve millones de estudiantes cursarán estudios fuera de su país de origen en 2030. Entre los destinos europeos más demandados por el estudiantado figuran ciudades como Praga, Liubliana, Ámsterdam, Groninga, Barcelona, Madrid, Budapest y Roma, que concentran una parte importante de esta movilidad internacional.

Este fenómeno tiene un impacto significativo en las ciudades receptoras. Más allá del ámbito académico, los estudiantes internacionales dinamizan el consumo local, fortalecen el tejido empresarial y aportan talento a sectores estratégicos muy diversos. En el caso de España, por ejemplo, el ICEX estima que los estudiantes internacionales generaron 6.300 millones de euros para la economía durante el último curso.