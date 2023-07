Alerta entre los ciudadanos: Hacienda no está entregando el cheque de 200 euros y es por esto

Elradica en que en un primer momento se podía dar por desestimada la ayuda por ‘silencio administrativo’ en el caso de aquellas personas que no han recibido el importe antes del plazo del 30 de junio. Sin embargo, la administración pública ha cambiado de parecer. Para los que no han recibido la ayuda de 200 euros pero que al consultar su estado aparece como un expediente dado de alta se les ha recomendado presentar recursos ante Hacienda. Ahora bien, en muchos casos la ineficiencia de la administración pública ha producido que muchas personas no hayan recibido la carta oficial en la que se deniega el correspondiente ingreso, por lo tanto no pueden recurrir.