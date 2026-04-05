Adiós a la Semana Santa: el BOE confirma cuando es el próximo puente tras estas fiestas

El BOE (Boletín Oficial del Estado) publicó la lista de días festivos para 2026 en todas las comunidades autónomas. Va a haber en total ocho días festivos que se celebrarán a la vez en toda España en 2026. Ya hemos tenido tres. A continuación, te explicamos cuándo son los cinco restantes:

1 de mayo: Día del Trabajo (viernes)

Día del Trabajo (viernes) 15 de agosto : Asunción de la Virgen (sábado)

: Asunción de la Virgen (sábado) 12 de octubre : Día del Pilar (lunes)

: Día del Pilar (lunes) 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (lunes)

Inmaculada Concepción (lunes) 25 de diciembre: Natividad del Señor (jueves)

¿Qué puentes hay en 2026?

Después de Semana Santa, en 2026 habrá tres puentes en todas las comunidades autónomas durante los siguientes períodos:

Fiesta del Trabajo (el 1 de mayo será viernes en 2026)

Día del Pilar – Fiesta Nacional de España (el 12 de octubre será lunes)

Navidad (el 25 de diciembre será viernes)

Días festivos y puentes de 2026 en cada comunidad autónoma

A continuación puedes ver los festivos y los puentes en las diferentes comunidades autónomas:

Andalucía

2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)

7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en Andalucía en 2026: Semana Santa, Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Constitución y Navidad.

Aragón

23 de abril: Día de Aragón (jueves)

2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)

7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en Aragón en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Constitución y Navidad

Asturias

8 de septiembre: Día de Asturias (martes)

2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)

7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en Asturias en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Constitución y Navidad.

Islas Baleares

6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)

26 de diciembre: San Esteban (sábado).

Puentes en Islas Baleares en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.

Canarias

30 de mayo: Día de Canarias (sábado)

2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)

Puentes en Canarias en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.

Cantabria

28 de julio: Día de las Instituciones de Cantabria (martes)

15 de septiembre: La Bien Aparecida (martes)

7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en Cantabria en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Constitución y Navidad.

Castilla-La Mancha

6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)

4 de junio: Corpus Christi (jueves)

2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)

Puentes en Castilla-La Mancha en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos y Navidad.

Castilla y León

23 de abril: Día de Castilla y León (jueves)

2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)

7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en Castilla y León en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Constitución y Navidad.

Cataluña

6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)

24 de junio: San Juan (miércoles)

11 de septiembre: Fiesta Nacional de Cataluña (viernes)

26 de diciembre: San Esteban (sábado)

Puentes en Cataluña en 2026: Fiesta del Trabajo, Fiesta Nacional de Cataluña, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.

Extremadura

8 de septiembre: Día de Extremadura (martes)

2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)

7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en Extremadura en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Constitución y Navidad.

Galicia

24 de junio: San Juan (miércoles)

25 de julio: Día Nacional de Galicia (sábado)

Puentes en Galicia en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.

Comunidad de Madrid

2 de mayo: Fiesta de la Comunidad de Madrid (sábado)

2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)

7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en la Comunidad de Madrid en 2026: Semana Santa, Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Constitución y Navidad.

Región de Murcia

9 de junio: Día de la Región de Murcia (martes)

7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en la Región de Murcia en 2026: Semana Santa, Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Constitución y Navidad.

Comunidad Foral de Navarra

6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)

2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)

Puentes en Navarra en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos y Navidad.

País Vasco

6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)

25 de julio: Santiago Apóstol (sábado)

Puentes en País Vasco en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.

La Rioja

6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)

9 de junio: Día de La Rioja (martes)

7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en La Rioja en 2026: Semana Santa, Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Constitución y Navidad.

Comunidad Valenciana

6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)

24 de junio: San Juan (miércoles)

9 de octubre: Día de la Comunidad Valenciana (viernes)

Puentes en la Comunidad Valenciana en 2026: Fiesta del Trabajo, Día de la Comunidad Valenciana, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.

Ciudad de Ceuta

27 de mayo: Fiesta Sacrificio-Eidul Adha (miércoles)

5 de agosto: Nuestra Señora de África (miércoles)

2 de septiembre: Día de Ceuta (miércoles)

Puentes en Ceuta en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.

Ciudad de Melilla

27 de mayo: Fiesta Sacrificio-Aid al Adha (miércoles)

7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en Melilla en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Constitución y Navidad.

(*) La festividad coincide en domingo, por lo que se traslada al lunes.