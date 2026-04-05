Adiós a la Semana Santa: el BOE confirma cuando es el próximo puente tras estas fiestas
Consulta aquí las fiestas y los puentes que quedan en 2026
El BOE (Boletín Oficial del Estado) publicó la lista de días festivos para 2026 en todas las comunidades autónomas. Va a haber en total ocho días festivos que se celebrarán a la vez en toda España en 2026. Ya hemos tenido tres. A continuación, te explicamos cuándo son los cinco restantes:
- 1 de mayo: Día del Trabajo (viernes)
- 15 de agosto: Asunción de la Virgen (sábado)
- 12 de octubre: Día del Pilar (lunes)
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (lunes)
- 25 de diciembre: Natividad del Señor (jueves)
¿Qué puentes hay en 2026?
Después de Semana Santa, en 2026 habrá tres puentes en todas las comunidades autónomas durante los siguientes períodos:
- Fiesta del Trabajo (el 1 de mayo será viernes en 2026)
- Día del Pilar – Fiesta Nacional de España (el 12 de octubre será lunes)
- Navidad (el 25 de diciembre será viernes)
Días festivos y puentes de 2026 en cada comunidad autónoma
A continuación puedes ver los festivos y los puentes en las diferentes comunidades autónomas:
Andalucía
- 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)
- 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)
Puentes en Andalucía en 2026: Semana Santa, Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Constitución y Navidad.
Aragón
- 23 de abril: Día de Aragón (jueves)
- 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)
- 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)
Puentes en Aragón en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Constitución y Navidad
Asturias
- 8 de septiembre: Día de Asturias (martes)
- 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)
- 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)
Puentes en Asturias en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Constitución y Navidad.
Islas Baleares
- 6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)
- 26 de diciembre: San Esteban (sábado).
Puentes en Islas Baleares en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.
Canarias
- 30 de mayo: Día de Canarias (sábado)
- 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)
Puentes en Canarias en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.
Cantabria
- 28 de julio: Día de las Instituciones de Cantabria (martes)
- 15 de septiembre: La Bien Aparecida (martes)
- 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)
Puentes en Cantabria en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Constitución y Navidad.
Castilla-La Mancha
- 6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)
- 4 de junio: Corpus Christi (jueves)
- 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)
Puentes en Castilla-La Mancha en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos y Navidad.
Castilla y León
- 23 de abril: Día de Castilla y León (jueves)
- 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)
- 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)
Puentes en Castilla y León en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Constitución y Navidad.
Cataluña
- 6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)
- 24 de junio: San Juan (miércoles)
- 11 de septiembre: Fiesta Nacional de Cataluña (viernes)
- 26 de diciembre: San Esteban (sábado)
Puentes en Cataluña en 2026: Fiesta del Trabajo, Fiesta Nacional de Cataluña, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.
Extremadura
- 8 de septiembre: Día de Extremadura (martes)
- 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)
- 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)
Puentes en Extremadura en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Constitución y Navidad.
Galicia
- 24 de junio: San Juan (miércoles)
- 25 de julio: Día Nacional de Galicia (sábado)
Puentes en Galicia en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.
Comunidad de Madrid
- 2 de mayo: Fiesta de la Comunidad de Madrid (sábado)
- 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)
- 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)
Puentes en la Comunidad de Madrid en 2026: Semana Santa, Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Constitución y Navidad.
Región de Murcia
- 9 de junio: Día de la Región de Murcia (martes)
- 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)
Puentes en la Región de Murcia en 2026: Semana Santa, Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Constitución y Navidad.
Comunidad Foral de Navarra
- 6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)
- 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)
Puentes en Navarra en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos y Navidad.
País Vasco
- 6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)
- 25 de julio: Santiago Apóstol (sábado)
Puentes en País Vasco en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.
La Rioja
- 6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)
- 9 de junio: Día de La Rioja (martes)
7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)
Puentes en La Rioja en 2026: Semana Santa, Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Constitución y Navidad.
Comunidad Valenciana
- 6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)
- 24 de junio: San Juan (miércoles)
- 9 de octubre: Día de la Comunidad Valenciana (viernes)
Puentes en la Comunidad Valenciana en 2026: Fiesta del Trabajo, Día de la Comunidad Valenciana, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.
Ciudad de Ceuta
- 27 de mayo: Fiesta Sacrificio-Eidul Adha (miércoles)
- 5 de agosto: Nuestra Señora de África (miércoles)
- 2 de septiembre: Día de Ceuta (miércoles)
Puentes en Ceuta en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.
Ciudad de Melilla
- 27 de mayo: Fiesta Sacrificio-Aid al Adha (miércoles)
- 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)
Puentes en Melilla en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Constitución y Navidad.
(*) La festividad coincide en domingo, por lo que se traslada al lunes.
Temas:
- Fiestas