CALENDARIO DE FIESTAS

Adiós a la Semana Santa: el BOE confirma cuando es el próximo puente tras estas fiestas

Consulta aquí las fiestas y los puentes que quedan en 2026

fiestas 2026
Marta Torres
  • Marta Torres
  • Corresponsal internacional. He escrito en La Razón, El Mundo, Wall Street Journal Edición Américas.

El BOE (Boletín Oficial del Estado) publicó la lista de días festivos para 2026 en todas las comunidades autónomas. Va a haber en total ocho días festivos que se celebrarán a la vez en toda España en 2026. Ya hemos tenido tres. A continuación, te explicamos cuándo son los cinco restantes:

  • 1 de mayo: Día del Trabajo (viernes)
  • 15 de agosto: Asunción de la Virgen (sábado)
  • 12 de octubre: Día del Pilar (lunes)
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (lunes)
  • 25 de diciembre: Natividad del Señor (jueves)

¿Qué puentes hay en 2026?

Después de Semana Santa, en 2026 habrá tres puentes en todas las comunidades autónomas durante los siguientes períodos:

  • Fiesta del Trabajo (el 1 de mayo será viernes en 2026)
  • Día del Pilar – Fiesta Nacional de España (el 12 de octubre será lunes)
  • Navidad (el 25 de diciembre será viernes)

Días festivos y puentes de 2026 en cada comunidad autónoma

A continuación puedes ver los festivos y los puentes en las diferentes comunidades autónomas:

Andalucía

  • 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)
  • 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en Andalucía en 2026: Semana Santa, Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Constitución y Navidad.

Aragón

  • 23 de abril: Día de Aragón (jueves)
  • 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)
  • 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en Aragón en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Constitución y Navidad

Asturias

  • 8 de septiembre: Día de Asturias (martes)
  • 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)
  • 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en Asturias en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Constitución y Navidad.

Islas Baleares

  • 6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)
  • 26 de diciembre: San Esteban (sábado).

Puentes en Islas Baleares en 2026:  Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.

Canarias

  • 30 de mayo: Día de Canarias (sábado)
  • 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)

Puentes en Canarias en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.

Cantabria

  • 28 de julio: Día de las Instituciones de Cantabria (martes)
  • 15 de septiembre: La Bien Aparecida (martes)
  • 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en Cantabria en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Constitución y Navidad.

Castilla-La Mancha

  • 6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)
  • 4 de junio: Corpus Christi (jueves)
  • 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)

Puentes en Castilla-La Mancha en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos y Navidad.

Castilla y León

  • 23 de abril: Día de Castilla y León (jueves)
  • 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)
  • 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en Castilla y León en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Constitución y Navidad.

Cataluña

  • 6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)
  • 24 de junio: San Juan (miércoles)
  • 11 de septiembre: Fiesta Nacional de Cataluña (viernes)
  • 26 de diciembre: San Esteban (sábado)

Puentes en Cataluña en 2026: Fiesta del Trabajo, Fiesta Nacional de Cataluña, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.

Extremadura

  • 8 de septiembre: Día de Extremadura (martes)
  • 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)
  • 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en Extremadura en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Constitución y Navidad.

Galicia

  • 24 de junio: San Juan (miércoles)
  • 25 de julio: Día Nacional de Galicia (sábado)

Puentes en Galicia en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.

Comunidad de Madrid

  • 2 de mayo: Fiesta de la Comunidad de Madrid (sábado)
  • 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)
  • 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en la Comunidad de Madrid en 2026: Semana Santa, Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, Constitución y Navidad.

Región de Murcia

  • 9 de junio: Día de la Región de Murcia (martes)
  • 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en la Región de Murcia en 2026: Semana Santa, Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Constitución y Navidad.

Comunidad Foral de Navarra

  • 6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)
  • 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes) (*)

Puentes en Navarra en 2026:  Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Todos los Santos y Navidad.

País Vasco

  • 6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)
  • 25 de julio: Santiago Apóstol (sábado)

Puentes en País Vasco en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.

La Rioja

  • 6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)
  • 9 de junio: Día de La Rioja (martes)
    7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en La Rioja en 2026: Semana Santa, Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Constitución y Navidad.

Comunidad Valenciana

  • 6 de abril: Lunes de Pascua (lunes)
  • 24 de junio: San Juan (miércoles)
  • 9 de octubre: Día de la Comunidad Valenciana (viernes)

Puentes en la Comunidad Valenciana en 2026: Fiesta del Trabajo, Día de la Comunidad Valenciana, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.

Ciudad de Ceuta

  • 27 de mayo: Fiesta Sacrificio-Eidul Adha (miércoles)
  • 5 de agosto: Nuestra Señora de África (miércoles)
  • 2 de septiembre: Día de Ceuta (miércoles)

Puentes en Ceuta en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España y Navidad.

Ciudad de Melilla

  • 27 de mayo: Fiesta Sacrificio-Aid al Adha (miércoles)
  • 7 de diciembre: Día de la Constitución (lunes) (*)

Puentes en Melilla en 2026: Fiesta del Trabajo, Día del Pilar – Fiesta Nacional de España, Constitución y Navidad.

(*) La festividad coincide en domingo, por lo que se traslada al lunes.

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