El BOE confirma el macropuente de 4 días en esta comunidad de España: el festivo del lunes 6 es oficial

La semana santa deja varios días de fiesta donde muchas personas están ya viviendo unas merecidas vacaciones. Aunque saben a poco, porque no son demasiados días, son suficientes para pegarse una buena escapada. Si pensabas que el Jueves Santo era festivo en toda España, resulta que no. Tanto en Cataluña como en Comunidad Valenciana y otras comunidades no es festivo el jueves, la fiesta se pasa al lunes de Pascua. Y por esto Cataluña confirma el macropuente que arranca el viernes santo.

Cuando sí es festivo en toda España es este viernes santo. Ahora bien, para determinadas comunidades como Cataluña la Semana Santa arranca este viernes y acaba el lunes de Pascua, por lo que existe un macropuente de 4 días que se articula en viernes, sábado, domingo y lunes festivo. Además es un día realmente significativo, es el día de la mona, un lunes de Pascua en el que es festivo y se celebra yendo a misa, con comidas en familia o con grupos de amigo y compartiendo el pastel (la mona) rodeado de chocolate que suele gustar a los más pequeños de la casa.

El macropuente de 4 días en esta comunidad

Por qué es festivo el lunes 6 de abril en Cataluña

Hay diversas teorías, tanto desde el punto de vista cultural, religioso como político. El jueves santo se pasó al lunes de Pascua por diversos motivos. Entre estos, es de destacar que viene determinado por la influencia carolingia, en el que se reservaba el día siguiente a la Resurrección como festivo para que las familias que se habían desplazado a diversos lugares pudieran llegar correctamente al necesitar un día más para ello.

El lunes de Pascua es festivo en Cataluña celebrándose una festividad religiosa y cultural que establece el fin de la Semana Santa, si bien en muchas comunidades ya están trabajando.

La dulce tradición de la mona de Pascua

En Cataluña tiene lugar un macropuente de 4 días porque este año la semana santa en la comunidad cae en viernes santo (día 3 de abril), sábado (4 de abril), domingo (5 de abril) y lunes de Pascua (6 de abril) que también es festivo. Esto hace que se erija un macropuente de 4 días que sirve para que muchas personas hagan fiesta estos cuatro días y vuelvan nuevamente el martes 7 de abril con las pilas bien cargadas para seguir con sus quehaceres diarios.

De dónde viene la tradición de la mona

Según el Ayuntamiento de Barcelona, la mona de Pascua tiene sus orígenes en una antigua tradición que marcaba el final de la Cuaresma. Antiguamente, el padrino regalaba a su ahijado un pastel sencillo con huevos duros —tantos como años tenía el niño—, símbolo de fertilidad y renovación.

Con el tiempo, la tradición sigue pero la receta ha evolucionado hasta convertirse en las espectaculares monas de chocolate que conocemos hoy.

Hoy en día, la mona se regala el Lunes de Pascua y se comparte en familia, a menudo en una salida al aire libre. Figuras de chocolate, huevos decorados, plumas y pollitos son elementos imprescindibles que hacen volar la imaginación de los más pequeños… y también de los mayores porque es un regalo, una fiesta y un pastel que se comparte entre todos.

Las monas de Pascua no son solo un dulce: son una excusa para reencontrarse, para mantener viva una tradición y para disfrutar del comercio de proximidad. La tradición marca que muchas familias y amigos vayan al campo a comer y de postre se tomen la mona.

Otros lo hacen en casa mientras que en los mercados de Barcelona, cada parada cuenta una historia y cada mona es una pequeña obra de arte y allí también se pueden comprar.

Luego hay un séquito de pastelerías que ofrecen tales monas realmente trabajadas gracias a sus obradores y a hacer que la tradición se mantenga al hacerlo de manera totalmente artesanal.

Estas pastelerías suelen cocinar y elaborar monas algo más originales. Normalmente se suelen regalar monas con personajes que han sido destacados durante ese año y luego que siempre tienen tirada: protagonistas de películas y series, algo relacionado con el fútbol, muñecos, animales y muchos otros que adoran los más pequeños.

Luego, con más tradición y económico, tenemos los conejitos y huevos de chocolate que solucionan todo pastel o tarta para este día y el niño está igual de contento con ello.