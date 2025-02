Adiós a las freidoras de aire: su sustituto es de Aldi y cuesta menos de 50 euros

En los últimos años, las freidoras de aire se han convertido en un electrodoméstico imprescindible en muchas cocinas. Su capacidad para cocinar platos crujientes y sabrosos con muy poco aceite ha conquistado a miles de hogares. Sin embargo, como en todo, las tendencias evolucionan y ahora hay un nuevo aparato que promete desbancar a las famosas air fryers. Se trata del horno de sobremesa de Aldi, una alternativa que ofrece funciones mucho más completas y un resultado igual de delicioso. Y lo mejor es que su precio es imbatible: menos de 50 euros.

Si eres de los que buscan versatilidad en la cocina sin gastar demasiado, este electrodoméstico podría ser justo lo que necesitas. Porque, aunque las freidoras de aire han sido las reinas de las comidas rápidas y saludables, este horno no sólo permite hornear, sino que también puede asar, gratinar y mucho más. Con su sistema de convección, consigue una cocción homogénea, logrando texturas crujientes por fuera y jugosas por dentro. Y, a diferencia de las freidoras, no limita el tamaño ni la variedad de alimentos que puedes preparar. Con esta novedad para tu cocina, Aldi ha apostado por una solución sencilla, pero efectiva, para quienes desean ampliar sus opciones culinarias sin complicaciones. Este horno de sobremesa se ha diseñado para adaptarse a cualquier cocina, con un tamaño compacto que no sacrifica su capacidad ni su potencia. ¿Quieres conocer todos los detalles que lo convierten en la mejor alternativa a las freidoras de aire? Te lo contamos a continuación.

Adiós a las freidoras de aire: su sustituto es de Aldi

El horno de sobremesa de Aldi tiene unas dimensiones de 41,9 x 35,1 x 27 cm, lo que lo convierte en una opción perfecta para cocinas pequeñas o para quienes no quieren un electrodoméstico voluminoso. A pesar de su tamaño compacto, su capacidad interior es de 15 litros, lo que permite cocinar platos para toda la familia sin problemas. ¿Te apetece una pizza? Este horno puede con pizzas de hasta 26 cm de diámetro, asegurando una cocción uniforme gracias a su tecnología de convección.

Este sistema de convección es, precisamente, uno de sus puntos fuertes frente a las freidoras de aire. Mientras que estas últimas utilizan aire caliente circulante, el horno distribuye el calor de manera homogénea, logrando que los alimentos se cocinen de forma más equilibrada. Así, puedes olvidarte de remover los ingredientes a mitad de cocción o de encontrar partes menos hechas.

Potencia y versatilidad en un único aparato

Con una potencia de 1.300 W, el horno de sobremesa de Aldi es capaz de alcanzar temperaturas elevadas en pocos minutos. Además, cuenta con seis modos de funcionamiento, lo que lo convierte en un electrodoméstico multifuncional capaz de adaptarse a diferentes necesidades culinarias. Desde hornear bizcochos esponjosos hasta asar carnes o gratinar pasta, este aparato permite preparar todo tipo de recetas sin esfuerzo.

Entre sus modos, se incluyen opciones específicas para tostar, calentar, gratinar y asar. Esta versatilidad lo diferencia claramente de las freidoras de aire, que suelen limitarse a freír, hornear y, en algunos casos, deshidratar alimentos. Si buscas un aparato que pueda cubrir más funciones con una sola inversión, el horno de Aldi es una elección acertada.

Diseño funcional y fácil de usar

El diseño de este horno se caracteriza por su sencillez y funcionalidad. Su panel frontal incorpora tres mandos giratorios que permiten ajustar la temperatura, el tiempo y el modo de cocción de forma intuitiva. De esta manera, cualquier persona, independientemente de su experiencia en la cocina, puede utilizarlo sin problemas.

Además, cuenta con una puerta abatible con asa de acero inoxidable que facilita el acceso al interior sin riesgo de quemaduras. El cristal de la puerta es resistente a altas temperaturas, lo que garantiza la seguridad durante su uso. Por si fuera poco, incluye una rejilla y una bandeja recogemigas, facilitando la limpieza tras cada uso.

¿Por qué sustituir tu freidora de aire por este horno de Aldi?

Si todavía tienes dudas sobre si merece la pena decir adiós a tu freidora de aire, aquí te dejamos algunas razones por las que este horno de sobremesa se está convirtiendo en el nuevo imprescindible en las cocinas:

Mayor capacidad: con 15 litros , permite cocinar para más personas o preparar platos más grandes, como una pizza entera o un pollo asado.

, permite cocinar para más personas o preparar platos más grandes, como una pizza entera o un pollo asado. Más funciones en un sólo aparato: gracias a sus seis modos de funcionamiento, ofrece una variedad de opciones que una freidora de aire no puede igualar.

gracias a sus seis modos de funcionamiento, ofrece una variedad de opciones que una freidora de aire no puede igualar. Texturas más naturales: al cocinar con convección, logra una textura crujiente sin resecar los alimentos, algo que a veces ocurre con las freidoras de aire.

al cocinar con convección, logra una textura crujiente sin resecar los alimentos, algo que a veces ocurre con las freidoras de aire. Precio imbatible: por sólo 49,99 euros, este horno es una opción económica frente a muchas freidoras de aire que superan fácilmente los 100 euros.

Consejos para sacarle el máximo partido

Para aprovechar al máximo tu nuevo horno de sobremesa, te recomendamos seguir algunos sencillos consejos:

Precalienta siempre el horno antes de introducir los alimentos, así garantizarás una cocción uniforme.

antes de introducir los alimentos, así garantizarás una cocción uniforme. Utiliza recipientes aptos para horno, especialmente si deseas preparar gratinados o asados.

para horno, especialmente si deseas preparar gratinados o asados. Limpia la bandeja recogemigas después de cada uso para evitar acumulaciones de residuos que puedan afectar al rendimiento del aparato.

después de cada uso para evitar acumulaciones de residuos que puedan afectar al rendimiento del aparato. Prueba distintas recetas: desde pizzas y lasañas hasta galletas y pasteles. Este horno es mucho más versátil de lo que imaginas.

Como ves, Aldi continúa sorprendiéndonos con productos que combinan funcionalidad, calidad y precios asequibles. Este horno de sobremesa es un claro ejemplo de cómo un electrodoméstico sencillo puede facilitar nuestro día a día en la cocina, ofreciendo resultados profesionales sin complicaciones.

Así que, si estabas pensando en sumarte a la fiebre de las freidoras de aire, tal vez sea el momento de replanteártelo. El horno de sobremesa de Aldi, con su potencia, su capacidad y su precio de 49,99 euros, se presenta como una alternativa más completa y eficiente. Porque, a veces, el verdadero cambio en la cocina llega cuando apostamos por lo tradicional… con un toque de innovación.