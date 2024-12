Adiós a este roscón de Reyes de Mercadona: el supermercado lo confirma

Con la llegada de la Navidad, las estanterías de los supermercados comienzan a llenarse de los productos más representativos de estas fechas. Desde turrones y mazapanes hasta polvorones, cada dulce tiene su protagonismo en las celebraciones. Sin embargo, entre todos ellos, el roscón de Reyes destaca como el auténtico protagonista del día de Reyes, un imprescindible para culminar la época navideña de la forma más dulce. Este año, no obstante, Mercadona ha sorprendido a sus clientes con una decisión que ha generado tanto preguntas como nostalgia: uno de sus roscones más emblemáticos ha sido retirado de su surtido.

Esta noticia puede llegar a causar cierto revuelo entre los consumidores, e incluso alguno de ellos no ha tardado en manifestar su desconcierto a través de las redes sociales. Y no es para menos, ya que el roscón de Reyes sin azúcar de Mercadona no va a estar disponible en sus tiendas. Un roscón que se había convertido en una opción favorita para quienes buscan disfrutar de este postre tradicional sin preocuparse por los niveles de azúcar. Sin embargo, este año no lo vamos a poder comprar y aunque el roscón sin gluten y sin lactosa sí que está disponible, en el caso del que no lleva azúcar, parece que ha desaparecido sin que nadie sepa exactamente el porqué o en qué se ha basado Mercadona para decidir no contar con él en estas festividades.

Adiós al roscón de Reyes sin azúcar de Mercadona

Todo comenzó cuando un cliente preguntó en la red social ‘X’ sobre la disponibilidad del roscón de Reyes sin azúcar. En su mensaje, consultaba directamente a la compañía valenciana si este producto seguiría disponible en la campaña navideña de este año. La respuesta de Mercadona no tardó en llegar, confirmando que el roscón sin azúcar había sido retirado de su catálogo.

«Hola Sergio. Lo hemos revisado y sentimos indicarte que no tenemos roscón de Reyes sin azúcar, pero vamos a trasladar tu interés por él a los responsables del surtido de Navidad. Un saludo», fue la respuesta oficial de la empresa. Estas palabras no sólo aclararon la duda del usuario, sino que también dejaron en el aire la posibilidad de que este roscón pueda regresar en futuras campañas si la demanda es lo suficientemente significativa.

¿Por qué Mercadona retira productos populares?

La decisión de retirar un producto del catálogo, especialmente uno que cuenta con una base de clientes fieles, no es algo que los supermercados tomen a la ligera. Mercadona, como líder del sector en España, acostumbra a renovar su oferta para adaptarse tanto a las necesidades del mercado como a las tendencias de consumo. Sin embargo, decisiones como esta pueden estar relacionadas con diversos factores:

Baja demanda relativa : aunque el roscón sin azúcar tenía sus adeptos, puede que no alcanzara un nivel de ventas suficiente para mantenerlo en las estanterías.

: aunque el roscón sin azúcar tenía sus adeptos, puede que no alcanzara un nivel de ventas suficiente para mantenerlo en las estanterías. Optimización del surtido: en épocas como Navidad, donde los espacios en tienda son limitados, la empresa podría priorizar productos más populares o con una mayor rotación.

en épocas como Navidad, donde los espacios en tienda son limitados, la empresa podría priorizar productos más populares o con una mayor rotación. Desafíos en la producción: fabricar un roscón sin azúcar requiere procesos específicos que quizás no se ajusten a las prioridades actuales de la compañía.

Sea cual sea la razón, lo cierto es que esta decisión no ha pasado desapercibida, y muchos esperan que Mercadona reconsidere su postura para futuras campañas.

El mercado de los roscones: competencia y tradición

La retirada del roscón sin azúcar de Mercadona cobra más relevancia si se tiene en cuenta la competencia feroz que existe en el sector. En España, las grandes cadenas de supermercados así como aquellas que son más pequeñas, compiten por atraer a los consumidores con ofertas variadas y productos que destacan por su calidad o exclusividad. Esto incluye versiones tradicionales, rellenas y, por supuesto, opciones para necesidades dietéticas específicas, como los roscones sin azúcar.

En este contexto, Mercadona suele liderar la innovación en su surtido navideño. No obstante, la decisión de eliminar un producto puede abrir la puerta a que algunos de sus clientes decidan buscar un roscón sin azúcar en otros supermercados.

¿Volverá el roscón sin azúcar a Mercadona?

Aunque la respuesta oficial de Mercadona no cierra por completo la puerta al regreso de este producto, tampoco garantiza que esté disponible próximamente. Todo dependerá de la respuesta del mercado y de las solicitudes de los consumidores. La compañía ya ha mostrado en el pasado su capacidad para adaptarse a las demandas de sus clientes, lanzando o recuperando productos que logran captar el interés del público.

Mientras tanto, los consumidores tendrán que optar por otras alternativas dentro del surtido de Mercadona donde sí que tenemos el roscón de reyes de nata tradicional o el que no lleva gluten ni lactosa. Y para quienes no quieran renunciar al roscón, pero busquen una opción más saludable, siempre queda la posibilidad de prepararlo en casa con recetas que permitan personalizar tanto los ingredientes como los niveles de azúcar.